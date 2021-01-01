Каждый день я пользуюсь общественным транспортом в Костанае. Утром на остановку прихожу потемну и автобусов жду впотьмах. Остановки в областном центре не освещены. Мне уже далеко за шестьдесят, вижу неважно. Если очень холодно и ветрено, прячусь, как и другие ожидающие, за стенками остановочного павильона. И не всегда успеваю разглядеть подъезжающий автобус «с лица». Это важно, ведь там более или менее четко виден номер маршрута. Сбоку, а тем более на заднем стекле автобуса увидеть этот номер проблематично. Стекла грязные. Пока чистенькими ходят только маленькие новые автобусы, у них еще и номера светящиеся.

Большая человеческая просьба к остальным: товарищи водители, мойте автобусы, пожалейте пассажиров. Они и так несчастные, терпеливо ждут некоторых из вас по 20-30 минут на холоде, бегут на посадку по обледенелым буграм, рискуя переломать ноги. Уж сделайте для них такую милость, хоть задние стекла приведите в порядок, чтобы можно было рано утром или в вечерних сумерках номер маршрута разобрать.

Раиса СТОРОЖЕНКО, пенсионерка, Костанай