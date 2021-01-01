Пеките печенье на желтках

Активист нашего поварского клуба Ираида перед Новыми годом баловала домашних выпечкой, в которой использовала много яичных белков. А после праздника нашла рецепт, который позволял использовать желтки. Это был рецепт рассыпчатого французского печенья Сабле Бретон. Обещал непревзойденный вкус и нежность.

Это французское печенье делать не очень хлопотно / Фото пользователя Ираиды

Масло взбить с сахаром, добавить к этой массе желтки, перемешать, добавить соль и муку, перемешать. Из теста сформировать пласт, обернуть пленкой и положить в холодильник. Находиться там оно должно минимум два часа, а лучше дольше, идеально - оставить на ночь.

Ираида предупреждает, что холодовые процедуры для этого теста очень важны. Они обеспечивают рассыпчатость. Но не только они. Сегодня многие при замешивании теста берут в помощники кухонные гаджеты. Так вот, на стадии введения муки пользоваться нужно миксерной насадкой в виде крюка. Не надо ничего взбивать, иначе тесто потом будет плохо раскатываться, вам придется добавлять муку. В итоге тесто «затянется», рассыпчатого печенья не выйдет.

Вынутый из холодильника пласт надо раскатать до толщины 7 мм и вырезать любой выемкой печенье. Разложить его на противне, застеленном пекарской бумагой, смазать желтком, к которому добавить 2 столовые ложки воды, и выпекать 15 минут при 180 градусах.

Ингредиенты

Сливочное масло - 180 г, сахар - 130 г, желтков - 3 +1 (для смазывания), мука - 280-300 г, ½ ч. л. соли.