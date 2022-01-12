Оценка очень уместная для селедки

И на этот раз к старому Новому году - никакой «шубы». Нашей читательницей Еленой опробован новый рецепт и уже дважды приготовлен рулет из соленой сельди. Не сказать, чтобы блюдо быстрое. И сочетание продуктов в рулете нетривиальное. Но повар уверяет, что получается очень вкусно.

Рулет отлежится и не будет разваливаться

Селедку требуется разделать на филе, и эти длинные ломтики слегка отбить через пищевую пленку.

Лежать они при этом должны тоже на пленке, такого размера, чтобы затем можно было бы с ее помощью свернуть сельдь в рулет. Полоски селедки укладываются рядышком, чтобы образовали единый пласт, который смазывается майонезом.

Дальше надо положить тертый сыр, хорошо подходит плавленый «Дружба».

Дальше - измельченная зелень, например, лук и укроп.

Следом - слой жареных с морковью и луком грибов. Грибы режьте мелко, чтобы масса хорошо уплотнялась. Есть вариант, написала Елена, когда вместо грибов кладут рис с рубленым крутым яйцом.

Все следует пришлепнуть ложкой или ладошкой и скатать слоеный пласт в рулет. Поплотнее затянуть в целлофан или пищевую пленку и отправить в холодильник.Лучше на целую ночь, тогда рулет не разваливается.

Ингредиенты

На 2 сельди - 1 сырок «Дружба», можно добавить еще сыр типа феты, 150 г грибов, 1 среднюю луковицу, 1 среднюю морковь, 2 ст. л. майонеза, зелень.

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