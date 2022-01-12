Неустойчивая погода начала января стала испытанием для костанайских рыбаков

Наша нынешняя зима, как и предыдущая, щедра на сюрпризы. Дождь на Рождество для наших мест - это как снег в пустыне Сахара.

Чем хуже погода, тем лучше клев

Знаю, что это абсолютная аксиома для большинства наших рыболовов. Грешны и мы с Сабанеем. Бесчисленно убеждались: чем более комфортна погода для рыбака, тем хуже результат. Таков он, рыбацкий закон подлости. И, наоборот, хорошо клюет отнюдь не тогда, когда в природе тишь да гладь. Правда, азарт хорошего клева при проблемной погоде перечеркивает все неудобства, их попросту перестаешь замечать, поскольку активно подпитываешься адреналином...

Вот такая тобольская плотва

Но ближе к теме. Так какие же сюрпризы ожидают нашего рыболова в зимние оттепели? Начнем с логистики. До любого водоема надо сначала добраться. Конечно, меньше проблем, если клевые места находятся у вас под носом. Собственные ноги с шипованными подошвами, они в любую погоду надежнее, чем автомобиль. Сложнее тем, кто в гололед отваживается прокатиться по нашим трассам. Причем даже добротные шипы на шинах при нашем гололеде - отнюдь не гарантия безопасности. А потому, слетев один раз после оттепели в кювет на своем супербезопасном джипе, мы с Сабанеем по гололеду с тех пор на рыбалки не отправляемся: стресс, ремонт машины, большие траты - все это живо в памяти и начинает тормозить тогда, когда ой как хочется рвануть к заветной лунке.

Срабатывает и иной фактор. С возмущением и ужасом наблюдаю за тем, как резко стала падать у нас культура вождения на трассах. Превышение допустимой скорости стало нормой даже при проезде через поселки. А в ночное время уже далеко не каждое встречное авто переключается с дальнего света на ближний, далеко не каждый водитель вырулит с боковой дороги, чтобы тебя не подрезать, а почти каждый второй легковой и грузовой прицепы ночью удается заметить, только когда приблизишься к ним впритык.

В теории рыболовства неспроста считается, что в период зимних оттепелей рыба удивлена не меньше, чем мы, люди, и это не может не сказаться на ее поведении. Если верить мэтрам, то в оттепели рыбалка может быть уловистой, когда знаешь, где искать ту или иную рыбу во время зимних природных капризов. Щука тогда должна держаться на мелководье и быть более прожорливой, плотва обязана шифроваться, а об окуне, который предпочитает солнечную морозную погоду, на время вообще можно забыть. Об этих аксиомах мы с Сабанеем неизменно вспоминаем тогда, когда попадаем на лед водоема в период зимней оттепели.

И классики ошибаются!

В недавнюю оттепель мы с Сабанеем в очередной раз проверяли утверждения рыбацких мэтров на заливе Тобола, в районе краснопартизанской плотины. В противовес неписанным правилам жерлицы на щуку поставили на трехметровой глубине, а не на мели. На четырехметровой пробурили лунки на чебака, а чуть поодаль прикормили место мормышем для ловли окуня. Усевшись в палатку, установленную на плотвичных лунках, стали ждать поклевок под вялую барабанную музыку дождя.

Время шло. Минут сорок мы пытались «раскачать» лунки, пробуя различные варианты игры снастью на разных глубинах. Усилия были вознаграждены одним вялым чебачком, но он возродил надежду на клев. Щучьи жерлицы молчали. Сабаней отправился к окуневой лунке, но там в течение часа ему попался только живцового размера подлещик. В палатке было сыро, но все равно уютно и тепло, так что я в который уже раз подумала о том, что, будь моя воля, первому конструктору такого непродуваемого и непромокаемого комфортного рыбацкого «куба» я бы вручила Нобелевскую премию. До него наш народ мерз, промокал, простывал в посещаемых всеми ветрами ненадежных туристических треуголках.

Время приближалось к обеду, а эта акция, как знает каждый рыбак, не менее приятная, чем хороший клев. На портативной газовой плиточке Сабаней отварил в кастрюльке пельмени. Разложив по персональным металлическим тарелкам, мы смачно приправили их домашним «огоньком» и свежей зеленью, которую я никогда не забываю, дабы трапеза на пленэре стала еще более фееричной. Кстати, должна признаться, что в бесклевье такие обеды особенно вкусны. Не торопясь, смакуешь вкуснятину, поглядывая на кивок, и искренне радуешься жизни. Что может быть вкуснее? Ну, может, только уха на костре в теплую тихую летнюю звездную ночь.

Тоболькие щучки, пойманные вопреки советам рыбацких мэтров

После сытного обеда Сабаней прогулялся к жерлицам. Ледяной корочки в лунках не было, живцы бодрствовали. Теперь уже я попробовала раздобыть окуня из прикормленной лунки. И, представьте себе, у меня это получилось. Не скажу, что поклевки следовали одна за другой, но за полчаса около десятка веселых ладошечных полосатиков мою мормышку с мотылем не проигнорировали. А в это время у Сабанея стал поклевывать окунек на плотвичных лунках. Вот вам и окунь, который не клюет в оттепель!

Но самым неожиданным стало то, что вперемешку с «матросиком» ловилась довольно крупная, в полторы больших мужских ладони, плотва, каковую мы зимой в этих местах вообще никогда не ловили. Увлекшись рыбалкой из наконец-таки оживших лунок, мы как-то забыли про жерлицы. А потому вытянувшийся по стойке смирно флажок увидели не сразу, и сколько он простоял так, одному ему ведомо. Когда я подобралась к жерлице, сразу увидела, что на катушке лески нет. Теплилась надежда, если зубастая без препятствий заглотила и долго тащила живца на тройнике, она могла подсечься автоматически. На всякий случай я все-таки сделала подсечку, слабо веря в удачу, но она была на моей стороне. Перебирая руками леску, сразу почувствовала сопротивление и уже через полминуты мой улов красовался на льду. Конечно, до трофея ему было неимоверно далеко, но это была щука, пойманная в оттепель не на мели, как ей предписано, а совсем на другой глубине. А вскоре сработала еще одна жерлица, выстреливший флажок которой мы на сей раз не проворонили. Вторая щучка была примерно такого же размера и весом более килограмма. И поймана была тоже не на мели!

В шестом часу вечера мы сложили свой обласканный январским дождем «куб», ритуально с поклоном поблагодарили батюшку Тобол, прихватили с собой щучек, пару крупных чебаков и отправились восвояси. Вся иная пойманная рыба была возвращена в родную стихию сразу же после того, как она порадовала глаз: с некоторых пор дарить жизнь чешуйчатым пленникам нам стало не менее приятно, чем их вылавливать…

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Клев-инфо