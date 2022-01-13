События, о которых писала «НГ» в прошедшем году и, скорее всего, будет писать в наступившем

Признаемся сразу: эту статью мы готовили для первого номера 2022 года, который вышел 6 января. Массовые протесты в регионах Казахстана, трагические события в Алматы, митинг и его разгон в Костанае, отключение связи и Интернета - все это заставило внести коррективы в печатную версию «НГ». И все же мы считаем необходимым с небольшим опозданием и небольшими дополнениями подвести итоги 2021 года по версии корреспондентов «НГ». Тем более что тенденции, о которых мы писали в прошлом, во многом определят настоящее, в котором так внезапно оказалась наша страна сейчас.

Как в Костанае валидаторы устанавливали

О введении безналичной системы оплаты проезда заговорили еще в октябре 2020 года. Ввести новую систему в действие предлагали в ноябре, тогда же всех пассажиров обязали входить в автобус только через переднюю дверь. В декабре 2020 года пассажиры жаловались на долгое ожидание автобусов в мороз - водители нескольких маршрутов отказались выходить на линии из-за реформы. В результате ТОО «Костанайавтотранс» отказалось обслуживать свои маршруты «в связи с тяжелым финансовым положением».

POS-терминалы часто становились причиной конфликтов пассажиров и водителей / Фото из архива «НГ»

Остальные перевозчики начали приспосабливаться к новой системе. Но в конце марта 2021 года случилось новое обострение этой проблемы: в центральном отделении «Казпочты» выстроились огромные очереди за социальными картами, нарушая все карантинные меры. Причина в том, что с 1 апреля на безнал должны были перейти уже все категории пассажиров, включая пенсионеров и детей, но карты им выдать явно не успевали. Но главное - обещанные отделом ЖКХ субсидии, перевозчикам так и не начали выплачивать.

Полный переход на безнал вместе с введением нового тарифа по оплате наличными в размере 150 тенге произошел только с 1 июня. Но все лето пассажиры жаловались на сбои в системе оплаты. Зато перевозчикам стали выплачивать долгожданные субсидии, а также выдали на тест-драйв автобус местного производства - с прицелом на будущее.

В ноябре костанайцы продолжали жаловаться на несоблюдение перевозчиками интервала движения автобусов. Те, в свою очередь, предложили акимату увеличить тариф на субсидирование со 150 до 170 тенге, чтобы средства из городского бюджета хотя бы покрывали их расходы и можно было нанять водителей.

В декабре на линиях появились 50 автобусов производства ТОО «СарыаркаАвтоПром». Пассажиры отмечали: в салоне тепло, даже жарко, но места очень мало.

Новинка 2021 года - теплые, но маленькие автобусы от ТОО «СарыаркаАвтоПром» / Фото Андрея СКИБЫ

Вопрос о субсидировании планировали решить на заседании тарифной комиссии, но ее дата до сих пор не известна. Как пояснили «НГ» 12 января директор ТОО «Жарык Жол - 1» Виктор Мущинский и заведующий сектором отдела ЖКХ Нурдаулет Бейсенов, в конце 2021 года перевозчики подали в акимат расчеты, в которых были ошибки, поэтому они сейчас делают перерасчет.

В январе 2022 года система наличного расчета вернулась в костанайские автобусы. Как пояснили в пресс-службе акима Костаная, валидаторы временно не работают на период действия ЧП. Причина в том, что серверы ТОО «Alem Pay» находятся в Алматы, где Интернет еще полностью не восстановлен. Других проблем с безналичной оплатой, заверили в акимате, нет.

В том, что безнал вернется в автобусы, практически можно не сомневаться - слишком много усилий потратили на реформу. Но соблюдение интервала движения теперь напрямую будет зависеть от реакции акимата на очередные требования о повышении тарифа на субсидирование.

Народная инициатива

Одной из особенностей 2021 года был проект «Бюджет народного участия», в котором жители областного центра могли реализовать идеи по улучшению если не всего города, то хотя бы своего района или двора.

В ноябре 2020 года в проект поступили семь предложений, пять из них победили в голосовании: детская площадка во дворе дома № 13 в 9-м микрорайоне, площадка для занятий с собаками (аджилити), аллея в 7-м микрорайоне, атлетическая площадка с тренажерами во дворе дома № 3/1 по ул. Быковского и детская площадка во дворе дома № 3 «Б» по ул. Баймагамбетова.

Весной 2021 года утвердили ПСД, летом подрядчики приступили к реализации проектов. В течение года все сделали, порой с небольшими отклонениями от заявок. Например, площадку для собак разместили возле дома № 104/1 по ул. Маяковского, хотя изначально планировали на территории между городским пляжем и Теннисным центром.

Главный вопрос всего проекта: кто должен обеспечивать сохранность и содержание новых объектов, а также их ремонт? В отделе ЖКХ пояснили, что все объекты приняты на баланс отдела. Кроме того, ответственность за них несут подрядные организации, но только на время гарантийного срока.

Как сообщила «НГ» 10 января автор проекта площадки для занятий с собаками Анна ИЗМАЙЛОВА, она обратилась в отдел ЖКХ с просьбой сделать освещение, и ей ответили, что эту задачу включили в планы на 2022 год.

Наводить порядок в аллее в 7-м микрорайоне будет организация, которая обслуживает этот район города. Автор проекта Ольга ГОРАЙ сообщила, что ТОО «АБЗ+» действительно убирает там мусор, очищает брусчатку от снега.

В октябре 2021 года на аллее в 7-м мкр-н высадили деревья и установили освещение / Фото Ольги ГОРАЙ

В отделе ЖКХ также пояснили, что ответственность за детские площадки во дворах несут организации, которые обслуживают эти дома. Как сообщил 12 января автор проекта детской площадки в 9-м микрорайоне Евгений ПОЛУЯНОВ, ему в акимате посоветовали обращаться за помощью только при крупных поломках. Он добавил, что с мелкими поломками, например, с заменой болтов, пока справляется сам, не беспокоя подрядчика.

Победители второго сезона «Бюджета народного участия» уже определены. 30 апреля экспертный совет утвердил 5 предложений: 4 детские площадки во дворах домов №№ 73 по ул. Садовой, 3/1 по ул. Ворошилова, 26 по пр. Абая и 56 по ул. Дзержинского, а также спортплощадка во дворе домов №№ 11 и 12 в 8-м микрорайоне. Их реализация начнется в 2022 году.

Тенденция пока вырисовывается вполне конкретная: горожане предлагают и позже голосуют за идеи благоустройства их дворов, чем местные власти должны заниматься и без отдельных проектов. В первом сезоне еще были заявки, которые касались большого количества жителей Костаная, но во втором остались только локальные. Возможно, фантазию активистов сдерживает одно из требований - о том, что проект должен быть реализован в течение одного года. Будут ли внесены коррективы в условия «Бюджета народного участия», пока неизвестно.

Медведицу вывезли, проблемы остались

5 сентября на базе отдыха «Радуга», в 27 км от Костаная, медведица Катя укусила за ногу 5-летнюю девочку. Инцидент сразу стал новостью республиканского уровня. Через два дня после трагедии ребенка ввели в медикаментозную кому, а медведицу срочно вывезли в мини-зоопарк. Хотя до этого зверь 11 лет прожил на костанайской базе, его все это время вроде бы никак не могли пристроить в нормальный зоопарк.

Медведицу Катю увезли с костанайской базы отдыха через два дня после трагедии / Фото из архива «НГ»

Владелец базы отдыха «Радуга» Александр ПАНИН утверждал, что ребенок кормил медведицу кусковым сахаром, один из кусков упал, девочка попыталась пододвинуть его ногой и подошла близко к клетке. Медведица просунула лапу в ячейку размером 10х10 см и подтащила девочку к себе.

- Везде стоят таблички, чтобы к клетке не подходили, но родители оставили девочку на некоторое время одну, этого хватило, - комментировал «НГ» Панин.

Отец девочки заявлял, что все произошло из-за «халатности владельца базы»:

- Там вокруг клетки ограждение - 1-1,2 м. На этом расстоянии и стоял ребенок. Сетки-рабицы, которая обычно стояла рядом с ограждением, не было. Внизу клетки есть щель шириной 15-20 см, через которую чистят клетку. При очистке клетки сетку убирают, чтобы был доступ к этой щели. На этот раз сетку убрали, чтобы почистить клетку, а назад не поставили. Поэтому медведица смогла высунуть лапу, схватила ребенка за штанину, подтащила к клетке и укусила...

Отдел полиции Костанайского района начал досудебное расследование по ст. 114 УК РК (неосторожное причинение вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 80 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо арест на срок до 20 суток. Через пару дней медведицу спешно вывезли на базу отдыха «Абашкино» в Петропавловск, где, как сообщала «НГ» директор базы Валентина ДМИТРИЕНКО, официально оформлена зооколлекция. Кате отвели отдельную клетку и вольер.

- Уголовное дело по данному факту находится на стадии досудебного расследования, - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области 29 декабря 2021 года. - Как только оно закончится, дело передадут в суд.

В этой локальной истории с нападением зверя на ребенка в суде скоро разберутся, владелец базы отдыха, скорее всего, будет наказан. Но глобально проблема содержания животных на базах отдыха пока остается.

Как выяснила «НГ», ни отдел предпринимательства, ни отдел туризма, ни Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК не выдают разрешения на работу баз отдыха. Зато в Министерстве экологии нам сообщили, что медведи входят в приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Разведенные в неволе и (или) полувольных условиях животные, виды которых включены в это приложение, могут быть предметом торговли только в случаях их регистрации в административном органе. Цитируем: «Владельцы зоологических коллекций обязаны до начала осуществления деятельности подать уведомление о создании коллекции».

На вопрос, кто и как часто проверяет, подал ли владелец базы отдыха уведомление о создании зоологической коллекции, в Министерстве экологии не ответили, сообщив, что вопрос не входит в их компетенцию.

Пока ясно одно - местные исполнительные органы не имеют права выдавать разрешения на проживание животных и проводить проверки, так что животные на наших базах отдыха оказались вне рамок закона. А это значит, что трагические случаи, связанные с их содержанием, в будущем совсем не исключены.

Там, за горизонтом

За весь 2021 год в Костанайской области так и не была решена проблема с ремонтом областной детской больницы. По плану подрядные работы должны были завершить еще 1 февраля 2021 года, но они не окончены до сих пор, и более того, совершенно неясно, когда же это все-таки произойдет.

В детской областной больнице ремонт завис на неопределенный срок / Фото из архива «НГ»

Ситуация - из рук вон. Ведь и пациенты, и медицинский персонал вынуждены пользоваться одним из корпусов областной взрослой больницы, где условия мало подходят для маленьких пациентов. Об этом родители больных детей не раз сообщали в прессе, бурно обсуждали и обсуждают тему в социальных сетях. Но ситуация в области не воспринимается как нечто из ряда вон выходящее. Появится в газете материал, который всегда является инициативой страдающей стороны, на него по запросу пришлют лаконичный ответ. На том и точка.

Осенью «НГ» освещала очередной судебный процесс между заказчиком и подрядчиком капитального ремонта. Кстати, весьма дорогостоящего - на 1,2 млрд тенге. Большую часть этих средств подрядчик - ТОО «Вершина» - уже освоил, однако заказчик расторг договор с ним в одностороннем порядке, а цепь судебных разбирательств тянется и тянется.

Главный врач больницы считает только строителей виновными в срыве сроков окончания ремонта. Те со своей стороны заявляли в суде, что не единожды извещали заказчика: ПСД на капремонт содержит множество ошибочных проектных решений и другие погрешности. Несмотря на то, что проект прошел госэкспертизу, в него прямо в ходе работ постоянно приходилось вносить корректировки. В конце концов подрядчик подошел к черте, когда с имеющейся ПСД дальше просто работать нельзя. Ее необходимо переделывать. Руководство больницы с этим не согласно.

Компания-подрядчик обратилась в антикоррупционную службу, подозревая заказчика в манипулировании бюджетными деньгами.

- Мы считали, что антикор инициирует проверку силами департамента внутреннего госаудита, - сказал «НГ» представитель подрядчика в суде Жаслан БАЙБАЗАРОВ, - однако ведет ее областная ревизионная комиссия. В нашем понимании акимат проверяет сам себя.

Судебный процесс приостановлен. До того момента, когда по ходатайству подрядчика будет проведена и завершена строительно-бухгалтерская экспертиза. Потом спор продолжится.

История разворачивается ну очень неспешно. Судебные разбирательства на вынужденном перерыве уже почти два месяца. И это только первая инстанция. Впереди продолжение на несколько недель, а потом почти наверняка при любом решении еще и апелляция. Не одна, так другая сторона выступит с обжалованием. Они теперь непримиримы, мировое соглашение уже было прежде и осталось неисполненным... И все это время ремонт будет стоять.

Когда обновленная больница откроет двери пациентам, вопрос, который прошлый год оставил безнадежно открытым.

Поверх моратория

За прошлый год у нас появился новый контролирующий орган. Фактически. Деятельность мониторинговых групп - это такая новая реальность для бизнеса. Причем если в 2020 году эти летучие команды только пристреливались, то в 2021-м они оперились, приобрели легитимный статус. Имеют проверочные листы, очень быстро регистрируют свои визиты. При этом наработали такую свободу в формировании цели мониторинга, что им, например, служба госдоходов может только позавидовать.

Владельцы магазинчиков не раз возмущались тем, как работают мониторинговые группы / Фото из архива «НГ»

Могут реагировать на анонимные звонки. Могут черпать информацию из соцсетей: выложил ты селфи из ночного клуба или фото с какого-нибудь празднования, запросто точка общепита, где погулял, оказывается на карандаше у мониторинговой группы. И с визитом она не задержится. Об этом в конце года на заседании в Региональной палате предпринимателей честно говорила руководитель одной из таких групп.

Впечатление, что они жизненно необходимы. Даже неуютно делается от вопроса, как же без них, если вдруг пандемия все-таки когда-нибудь кончится.

Но вернемся к началу, для чего они созданы. Для «пресечения нарушения норм социального дистанцирования и нарушения карантинного графика работы». Тогда почему сосредоточились на магазинах и общепите? Замеры расстояний между столиками и счет посетителей по головам кажутся ерундой любому, кто видит, как несколько раз в день люди ездят в переполненных автобусах. Там не работают мониторинговые группы. Во-первых, просто не втиснутся. Во-вторых, в час пик их порвут пассажиры: за время карантина наши перевозчики весьма и весьма ухудшили качество своих услуг, транспорт ходит редко.

Дальше. Как измеряется эффективность мониторинга? Уж не количеством ли штрафов, наложенных по итогам визитов этих групп? И вот этот момент очень волнует казахстанских юристов. Ведь мониторинг - не проверка. В теории. А на практике - она самая, подтвержденная денежным наказанием. Между тем в стране действует мораторий на проверки субъектов МСБ. А творчество мониторинговых групп поверх запрета главы государства - это что?

Дискуссионный вопрос так и перекочевал в новый 2022 год.

Оглохшее государство

Ушедший год для власти - год свободы от докучливой прессы. Очного общения не было вообще, заочное для нормальных СМИ было непродуктивным.

Карантин для этого - очень удобная штука. Информация, которой удавалось добиться от наших чиновников, и в прежние времена была скудной, а теперь ее нет вообще. То есть прессе скармливают в больших количествах пресс-релизы - то, что власть имущие сами желают сказать обществу, но вовсе не то, о чем общество желало бы их спросить. Во все времена СМИ были приводным ремнем между властью и народом, а теперь им эту функцию выполнять не дают под вполне объективным предлогом.

Государственный информзаказ не в счет. Это же оплаченные из бюджета публикации о том, как хорошо власть пашет на благо народа. А каковы итоги этой пахоты, в начале 2022 года все в стране увидели и почувствовали.

Самый яркий пример из последних в 2021 году - фейерверк открытий разного рода объектов ко Дню независимости. Это было буквально вчера. Все подавалось так цветисто, цифры достижений были так бессмысленно подобраны, что ни читать не хотелось об этом, ни смотреть. Ибо плохо слепленная липа. И прессы не было на этих открытиях, чтобы хоть пару уточняющих вопросов журналисты задали.

Приезжает в область премьер, приезжает некий крупный инвестор - все где-то там, в своем мирке. Уже даже онлайн-брифинга по этому поводу не организуют. Власть капсулировалась. Показывала, что населению и знать не надо, зачем в регион является второе лицо государства.... Вся информация - Он приехал.

Приезд премьер-министра Аскара Мамина освещать прессе предложили удаленно / Фото с сайта primeminister.kz

Наверно, такое положение вещей было бы приемлемо, если бы государственная машина работала, как часы, если бы акимы всех рангов демонстрировали отличное знание того, чем реально живут люди, в чем нуждаются, что их беспокоит, злит, бесит. Государство ведь у нас объявлено «слышащим». Но январские события нового года, которые начались с митингов под всеобъемлющим лозунгом «Накипело!», доказали, что государство относительно нужд своего народа давно и глобально оглохло.

И вот вопрос: как многочисленная чиновничья рать будет реализовывать новую политику президента? Всех же враз не заменишь.