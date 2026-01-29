"Заявок не было" - Сообщения о найденной в Костанае под мостом девушке оказалось фейком
29 января 2026, 10:02 | Происшествия
Фото и сообщения о неизвестной молодой девушке, которую нашли под "новым" мостом последние три дня рассылали в мессенджерах. Несколько сообщений поступило и в редакцию "НГ".
В сообщениях писали, что девушке на вид 15-16 лет, ее с переохлаждением госпитализировали в реанимацию. Личность девушки не известна, потому ее спаситель просил рассылать фото, чтобы могли найти родственников.
Сегодня "НГ" в департаменте полиции сообщили, что подобных фактов в Костанайской области не зарегистрировано.
- В сводках скорой помощи случаев обморожения среди несовершеннолетних также нет, - отметили в ведомстве.
Последние новости
28.01.26 21:14 Семейные ценности Норы, или О том, как в театре Костаная прошла премьера спектакля «Кукольный дом»
28.01.26 19:38 Власти заранее знали, что не устраивает бизнес в Налоговом кодексе – эксперт Казанцев
28.01.26 16:37 Кто права пенсионеров нарушал и как деньги от дроппера вернуть? На вопросы ответила прокуратура Костанайского района
28.01.26 15:16 Подвал топит, батареи холодные - Жители арендного дома в Костанае жалуются на условия. Им помогут?
28.01.26 14:08 «Чтобы была полноценная семья...» - По делу об убийстве жены и сына допросили подсудимого и заслушали психиатра в суде Костанайской области
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.