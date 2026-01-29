Фото и сообщения о неизвестной молодой девушке, которую нашли под "новым" мостом последние три дня рассылали в мессенджерах. Несколько сообщений поступило и в редакцию "НГ".

В сообщениях писали, что девушке на вид 15-16 лет, ее с переохлаждением госпитализировали в реанимацию. Личность девушки не известна, потому ее спаситель просил рассылать фото, чтобы могли найти родственников.

Сегодня "НГ" в департаменте полиции сообщили, что подобных фактов в Костанайской области не зарегистрировано.

- В сводках скорой помощи случаев обморожения среди несовершеннолетних также нет, - отметили в ведомстве.