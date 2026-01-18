В Казахстане вступил в силу новый закон "Об искусственном интеллекте". С момента его подписания прошло 60 дней, и согласно процедурам, с сегодняшнего дня документ начал действовать в полном объёме, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

Фото: depositphotos.com

Принятый закон формирует правовую основу использования искусственного интеллекта (ИИ) в стране и закрепляет ключевой принцип государственной политики в этой сфере: приоритет человека, его прав, свобод и благополучия.

"Человек, его жизнь и свобода воли рассматриваются как высшая ценность при создании и эксплуатации систем искусственного интеллекта. Использование ИИ не должно ограничивать способность человека принимать осознанные решения, а автономия человека должна сохраняться на всех этапах применения технологий", — отметили в министерстве.

Закон закрепляет основные принципы использования ИИ, включая справедливость и равенство, прозрачность и объяснимость алгоритмов, ответственность и подконтрольность, защиту данных и конфиденциальности, а также безопасность и надежность соответствующих систем.

Пользователям должна предоставляться полная информация о возможностях, характеристиках и ограничениях систем искусственного интеллекта для их корректного и целевого использования.

Граждане имеют право быть проинформированными о применении автоматизированной обработки данных, её последствиях, возможности возражения против такой обработки, а также о механизмах защиты своих прав и законных интересов.

"Закон устанавливает чёткое распределение ответственности между собственниками, владельцами и пользователями систем искусственного интеллекта. Все участники жизненного цикла ИИ-систем обязаны обеспечивать постоянный контроль за их функционированием, управлять рисками и нести ответственность за результаты работы систем в соответствии с законодательством Казахстана", — подчеркнули в профильном министерстве.

Создание и эксплуатация систем искусственного интеллекта должны осуществляться с соблюдением требований энергоэффективности и с учётом снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Эксплуатация систем ИИ допускается только при соблюдении требований по защите персональных данных и конфиденциальной информации. Закон предусматривает меры по предотвращению несанкционированного доступа, использование качественных и репрезентативных наборов данных, а также обязательное обеспечение безопасности и надежности таких систем.

"Закон вводит классификацию систем искусственного интеллекта по уровню риска: минимального, среднего и высокого. Системы высокого риска, используемые в критически важных сферах или при формировании государственных информационных ресурсов, приравниваются к государственным по требованиям информационной безопасности. Также установлена классификация по уровню автономности — от систем, работающих с участием человека, до полностью автономных решений", — говорится в сообщении "цифрового" министерства.

На территории Казахстана запрещено создание и использование ИИ-систем, которые:

применяют манипулятивные или подсознательные методы воздействия;

используют уязвимость человека по возрасту, состоянию здоровья или социальному положению;

осуществляют социальную или биометрическую дискриминацию;

определяют эмоции человека без его согласия;

нарушают законодательство о персональных данных;

создают и распространяют запрещённый контент.

Закон устанавливает требования к прозрачности использования искусственного интеллекта. Пользователи должны быть проинформированы о том, что товары, работы или услуги создаются с применением ИИ. Синтетический контент подлежит обязательной маркировке в машиночитаемой форме и должен сопровождаться понятным предупреждением для пользователей.

Произведения, созданные с использованием ИИ, признаются объектами авторского права только при наличии творческого вклада человека. Текстовые запросы (промпты), являющиеся результатом интеллектуальной деятельности человека, также охраняются авторским правом. Использование произведений для обучения ИИ-моделей допускается при отсутствии запрета со стороны автора или правообладателя, выраженного в машиночитаемой форме.

В министерстве назвали вступление в силу закона об ИИ важным этапом формирования в Казахстане ответственной, безопасной и ориентированной на человека модели развития искусственного интеллекта, обеспечивающей баланс между инновациями, защитой прав граждан и устойчивым развитием цифровой экономики.

Напомним: нынешний год пройдёт в Казахстане под знаком цифровизации и искусственного интеллекта. Такое заявление в новогоднем обращении сделал Президент Касым-Жомарт Токаев. 6 января был подписан соответствующий указ.

