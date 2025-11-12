Матчи 11 и 12 туров чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2025/2026 «Аят» проводил в Семее с серебряным призером национального первенства и участником Лиги чемпионов УЕФА местным одноименным клубом.

Игроки «Аята» Ерсултан Сагындыков и Заур Гайдаржи против семейца Ержана Карменова / Фото instagram.com/fcsemey

Накануне этих матчей «Семей» и «Кайрат» приняли участие матчах основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу и по его итогам пробились в 1/8 финала.

А в регулярном чемпионате Казахстана перед очным противостоянием «Семей» и «Аят» занимали соответственно первые две строчки в турнирной таблице. При этом семейцы на одно очко опережали рудничан, но сыграли они на два матча меньше и потерпели в восьми встречах всего одно поражение.

Накануне этих туров стало известно, что лучшим тренером октября был признан главный тренер «Аята» Василий Смолин. Под его руководством команда в начале месяца на своем паркете взяла четыре очка в матчах с «Астаной». Затем в рамках 7 и 8 туров «Аят» увез три очка из Актау, где встречался с «Каспием». А главным успехом октября для рудничан стала добытая впервые за 11 лет в основное время победа над «Кайратом», которому он не проиграл и во втором матче, и за октябрь в шести играх набрал 11 очков, поднявшись на второе место в турнирной таблице.

В первом матче в Семее хозяева открыли счет уже на 3-й минуте усилиями Арнольда Кнауба. А на седьмой минуте гости остались без основного вратаря - Джексон Сант’Анна получил прямую красную карточку за фол последней надежды и место в воротах занял 18-летний Артур Галиханов. «Семей» воспользовался численным перевесом и Камиль Герейханов удвоил преимущество хозяев. До перерыва Чингиз Есенаманов и Кандидо довели счет до 4:0.

В самом начале второго тайма в составе «Семея» отличился Ержан Карменов, а на 25-й минуте ворота своего бывшего клуба поразил Абдирасул Абдуманапулы. Через минуту гол на свой счет записал вратарь «Семея» Рауан Атантаев. А еще через минуту первый мяч побывал и в воротах Атантаева. Ворота после выхода один на один с вратарем поразил 17-летний воспитанник «Аята» Тимофей Морозов, это его первый гол в чемпионате, ставший голом престижа в матче, точку в котором на 39-й минуте поставил Педро Энрике - 8:1.

В повторной встрече результативность команд изменилась вдвое, причем у хозяев она снизилась, а у гостей повысилась.

В игре вратарь «Аята» Артур Галиханов / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Счет открыл «Аят», у которого на 3-й минуте гол забил капитан команды Азат Валиуллин. В середине первого тайма Ринат Турегазин сравнял счет.

Равенство на паркете продержалось до середины второго тайма, после чего в течение минуты Кандидо вывел хозяев вперед, а Герейханов закрепил преимущество «Семея». На 37-й минуте Иван Марахов вернул интригу в матч, но на 40-й минуте Акжол Дарибай установил окончательный счет - 4:2.

Потерпев два поражения, рудничане опустились в турнирной таблице на четвертую строчку, пропустив вперед «Кайрат», одержавший дома две «сухие» победы на «Тулпаром» - 3:0 и 5:0, и «Атырау», также добившийся двух побед в домашних матчах над «Актобе» - 5:1 и 2:1. Причем обе проигравшие команды расположились в турнирной таблице сразу за «Аятом». Далее идет «Астана», не потерявшая очков в домашних поединках с «Байтереком» - 3:2 и 3:0. Еще две домашние победы были зафиксированы в Актау, где «Каспий» принимал «Жетысу» - 8:2 и 4:1. Единственной командой в этих турах, потерявшей очки на своем паркете, стала «Караганда», игравшая с аутсайдером чемпионата «Шымкентом» - 5:1 и 2:2.

В следующих турах «Аят» 12 и 13 ноября на своем паркете будет принимать «Атырау».