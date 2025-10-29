Коллективный иск девяти спортсменов рассматривали в специализированном административном суде Костаная. Их общее требование - понудить областное управление спорта "принять благоприяный акт о ежемесячном денежном содержании в период 2025 года".

Все истцы в этот период стали призерами международных соревнований. Но чиновники отказались выплачивать положенные им деньги, сославшись на несоблюдение требований.

В суде изучали постановление акимата Костанайской области "Об утверждении размеров выплат и денежного содержания". В нем указано, что размеры выплат утверждаются по итогам соревнований с участием представителей не менее 20 стран (в дисциплине или в каждой весовой категории).

Представитель федерации спортивной борьбы грэпплинг Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ ообщил, что в 2024 году спортсмены получали ежемесячные выплаты. Но в 2025 году в управлении спорта посчитали, что для этого представители не менее 20 стран должны быть не только в целом на соревнованиях, а в конкретной весовой категории, в которой выступали спортсмены.

"Они не отщепенцы"

Как пояснили представители истцов, речь идет о выплатах от 40 МРП до 60 МРП (от 157 280 до 235 920 тенге) ежемесячно каждому спортсмену. Общая сумма, которую придется выплатить при удовлетворении иска, еще не подсчитана. При этом адвокаты не исключают, что количество истцов может увеличиться.

- Ответчик, неправомерно применяя правовой акт, ссылается только на признак "весовой категории", игнорируя признак "по дисциплине". Налицо нарушение баланса частного и государственного интереса, - отметил юридический консультант палаты "Зангер" Жаслан БАЙБАЗАРОВ. - Отстаивают ли наши истцы права и интересы Казахстана на соревнованиях? Я думаю, это очевидно. Они бьются с участниками из других стран, они гордо выносят флаг Казахстана и поют гимн этой страны. Должно ли общество и государство в этом случае говорить: "Извините, у нас просто денег нет, мы не можем вам заплатить ту сумму, которую мы предусмотрели в законе"? Такое допустимо? Я думаю, что нет. Наши виды спорта неолимпийские. Но это не делает спортсменов отщепенцами и от этого его значимость для рейтинга Казахстана в спортивной сфере не меняется.

Байбазаров подчеркнул, что в других областях Казахстана такие же спортсмены, участвующие в тех же соревнованиях, получают выплаты за призовые места. А также попросил приобщить решение карагандинского суда от 22 апреля 2025 года, в котором по аналогичному делу вынесли положительное решение.

- Если бы спортсмен жил в другой области, он бы получил денежное содержание, - отметил Байбазаров. - Многие спортсмены пользуются этим - они регистрируются в других областях, чтобы получить деньги. А наш регион теряет этих спортсменов. Разве это нормально? Мы тратим огромные деньги, по данным СМИ - 1,3 млрд тенге, на содержание футбольного клуба "Тобол". Безусловно, он пользуется популярностью, его матчи интересно смотреть. Но почему мы забываем о других видах спорта... Может быть, здесь должна быть справедливость в распределении денег. А у нас одним все, а другим ничего! И этот принцип справедливого и прозрачного распределения денег озвучивается местными властями, но не реализуется. Этот процесс - как лакмусовая бумажка сложившейся ситуации. Спортсменам надоело выпрашивать деньги, поэтому они и пришли в суд.

Байбазаров также обратил внимание на то, что соревнования, в которых в каждой весовой категории набираются спортсмены из не менее 20 стран, - большая редкость.

- Мои доверители обратились в управление спорта с заявлением о получении выплат, они предоставили все необходимые документы, однако спустя время им в устной форме сказали, что заявления отклонены, - рассказала в суде адвокат Татьяна ТАТАРНИКОВА. - Госучреждение даже не удосужилось предоставить спортсменам письменный ответ, а просто вверху на заявлении ручкой написали - "Отклонить". Мой клиент Дмитрий Балацко работает пожарным, он работает по сменам. Ему необходимо и выкладываться на основной работе в полной мере, зарабатывать деньги для семьи, а также еще тренироваться, чтобы участвовать в чемпионате мира. Считаю, что за свои достижения на чемпионате в Греции, где он занял 1-е место в своей весовой категории, он вполне достоин ежемесячных выплат.

По каким правилам играть?

Представитель управления спорта Гульмира ЕРМЕНТАЕВА в суде была кратка. Основная суть - есть критерий о количестве стран-участниц в весовой категории и его нужно соблюдать. Посему в удовлетворении иска следует отказать. Ее позицию поддержала представительница акима Костанайской области. Против удовлетворения иска высказались также представители Министерства спорта РК и Дирекции развития спорта при этом ведомстве.

- Мы считаем, что принятое решение является законным, так как на момент подачи заявления действовало постановление акима Костанайской области. На этом основании прошу в иске отказать, - сказал представитель Диреккции развития спорта Бауыржан ЖУМАШЕВ.

Поддержали истцов в основном представители спортивных федераций. На их сторону встала и прокуратура. В своем заключении прокурор Сауле МУХАМБЕТЖАНОВА заявила, что считает привязку выплат к критерию "по весовой категории" неуместной.

- В постановлении предусмотрена альтернатива: либо в дисциплине, либо в весовой категории, - сказала Мухамбетжанова. - Соответственно, необходимо обратиться к статье 11 Административного процедурно-процессуального кодекса, в которой указано, что принятые акты должны соответствовать их цели. В нашем случае цель - поддержка и мотивация спортсменов. Поэтому я считаю, что иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

Суд, выслушав стороны, иск спортсменов удовлетворил.

- Возложить на ответчика обязанность, с учетом правовой позиции суда, устранить допущенные нарушения прав и законных интересов истцов в месячный срок с момента вступления решения в законную силу, - зачитал решение судья Вадим НИКИФОРОВ. - Взыскать с управления спорта в пользу истцов расходы на оплату представителей в размере 147 450 тенге каждому. На решение могут быть поданы апелляционные жалобы в течение двух месяцев со дня вынесения решения в окончательной форме.

Фото автора