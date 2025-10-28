В Рудном в Ледовом дворце спорта «Горняк арена» в рамках первого этапа чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой Pro Hokei Ligasy сезона-2025/2026 местный «Горняк» провел две встречи со столичным хоккейным клубом «Номад».

Нападающий «Горняка» Султанбек Рахимов в окружении игроков «Номада» / Фото pro.ligasy.kz

Команды уже встречались в этом сезоне в Астане всего двумя матчами ранее, и в обоих встречах победу праздновали хозяева льда - 6:1 и 4:3. Перед вторым очным противостоянием уверенно лидировавший в чемпионате «Номад» на 26 очков опережал рудничан, занимавших восьмое место.

Однако начало первого матча получилось для столичного клуба обескураживающим. Уже через минуту после начала встречи после передач Руслана Утебаева и Ильи Горожанинова капитан «Горняка» Оскар Юлбарисов убежал на рандеву с голкипером «Номада» Романом Калмыковым и переиграл его, открыв счет.

Не прошло и минуты, как Юлбарисов вновь хорошо открылся перед воротами гостей и, получив передачу от Валерия Гурина и Евгения Степанова, в касание перевел шайбу в ворота «Номада». Через десять минут тот же Гурин сделал поперечную передачу от правого борта открывшемуся на противоположном краю зоны защиты столичного клуба Александру Каткову, у которого вместо броска получился пас к воротам, где шайбу подобрал Дмитрий Пархоменко и перевел ее в ворота «Номада» - 3:0.

Нападающий «Горняка» Евгений Степанов у ворот «Номада» / Фото pro.ligasy.kz

Менее чем через три минуты Юлбарисов после передачи Степанова оформил хет-трик, после чего место в воротах «Номада» занял Джохар Дударкиев. Но и ему еще до первого перерыва пришлось вынимать шайбу из сетки своих ворот. А автором заброшенной шайбы стал уже дважды ассистировавший в матче Гурин, которому помогли отличиться Сергей Лазарев и сделавший свою третью результативную передачу за период Степанов.

Во второй двадцатиминутке гости заиграли по-другому, и до второго перерыва ответили тремя заброшенными шайбами. На 25-й минуте первую ответную шайбу за счет индивидуального мастерства забросил нападающий гостей Адиль Бейсембаев. Затем «Горняк» долгое время играл в меньшинстве после удаления на пять минут Лазарева за удар коленом, а потом Владислава Нурека за умышленный сдвиг ворот, и на 33-й минуте защитнику «Номада» Бейбарысу Оразову удалось-таки реализовать большинство. А на 38-й минуте форард гостей Кирилл Ляпунов сделал счет 5:3. При этом стоит отметить, что Нурек за второй период, наряду с тремя пропущенными шайбами, отразил 20 бросков по воротам. А вот у хозяев было всего пять попыток поразить ворота соперника.

Шайбу бросает автор дубля в ворота «Номада» Данила Платонов / Фото pro.ligasy.kz

Впрочем, и в третьем периоде рудичане нанесли всего пять бросков по воротам. Однако на этот раз им дважды удалось достичь желаемого. И оба раза - после бросков оформившего дубль Данилы Платонова, на 44-й минуте отличившегося при поддержке Горожанинова и Утебаева, а на 48-й минуте сделавшего это самостоятельно.

Таким образом «Горняку», победившему со счетом 7:3 (5:0, 0:3, 2:0), удалось прервать сразу две серии - десятиматчевую победную «Номада» и восьмиматчевую безвыигрышную собственную.

В повторном поединке счет открыли гости, сделавшие соответствующие выводы из поражения. На 5-й минуте отличился нападающий «Номада» Тимур Миндубаев.

В середине периода столичный клуб за атаку соперника его игроком в область головы и шеи был наказан пятиминутным удалением, и на 14-й минуте Сергей Лазарев, которому ассистировали Оскар Юлбарисов и Валерий Гурин, реализовал большинство, сравняв счет.

Во втором периоде страсти в матче накалились, и каждая из команд провела на льду по шесть минут в неполных составах. Соперники не преминули воспользоваться этой ситуацией, но получилось сделать это у них по-разному.

На 29-й минуте, когда в составе «Горняка» двухминутный штраф за удар клюшкой отбывал Оскар Юлбарисов, большинство реализовал нападающий гостей и капитан «Номада» Саян Данияр. И на 32-й минуте, когда у рудничан Руслан Саввин отбывал наказание за задержку соперника, Бейбарыс Оразов забросил третью шайбу в ворота «Горняка», которые защищал в этот день Владислав Тихонов.

А на 39-й минуте реализовал большинство уже нападающий хозяев Владимир Кротов, сделавший это при поддержке Лазарева и Гурина.

Борьба за шайбу у синей линии / Фото pro.ligasy.kz

Интрига в матче продержалась почти четверть часа игрового времени. И когда на скамейке штрафников находились сразу два игрока «Горняка» - Лазарев, удаленный за грубость и драку на пять минут, и Ляпунов, наказанный за задержку клюшкой, на 53-й минуте большинство при игре в формате «пять на три» реализовал Саян Данияр, оформивший дубль. А после удаления в составе рудничан Александра Каткова за подножку, очередной численный перевес своего клуба реализовал нападающий гостей Диас Гусейнов - 2:5.

На последней минуте встречи команды обменялись заброшенным шайбами. Вначале это сделал нападающий «Номада» Темирлан Китаров, а за 30 секунд до финальной сирены Лев Крицин после передач Каткова и Саввина установил окончательный счет в матче - 3:6 (1:1, 1:2, 1:3), означавший, что состоялся убедительный реванш «Номада».

Следующим соперником «Горняка» станет занимающий пятое место «Арлан», а матчи с кокшетауским клубом пройдут также в Рудном.