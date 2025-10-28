Жительница Костанайской области сменила имя с Улболсын на Айша и поделилась радостным моментом в Instagram. На видео видно, как женщина получает новый документ в ЦОНе с написанным именем Айша Рахымжанкызы, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: скриншот из видео

«Теперь я — Айша Рахымжанкызы», — подписала ролик автор, который уже набрал 1,6 миллиона просмотров и вызвал бурное обсуждение среди казахстанцев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАРКЕТОЛОГ ПРОДЮСЕР АВТОВОРОНКА (@aisha.rahym)

Пользователи активно поддержали её решение:

«Одно радует — наше поколение не будут так называть дочерей, надеюсь»,

«Правильно. Очень несправедливо по отношению к девочкам!»,

«Как символично: Улболсын (пусть будет мальчик) заменили на Айша (жизнь). Поздравляю, пусть ваша жизнь будет вашей!»

«Меня тоже звали Улболсын, а сейчас — Аяла», — пишут комментаторы.

К слову, у казахов существует традиция давать девочкам имена, связанные с ожиданием рождения сына. Обычно так называют четвертых или пятых дочерей, чтобы «обеспечить» рождение мальчика. Среди таких имен — Улболсын, Улжан, Улпан, Улбала, Улмекен, Улбала и другие. Например, имя Улболсын буквально означает «пусть родится мальчик».

Казахстанцы даже недавно сняли фильм, посвященный этой теме. В картине Дархана Карипова «Жеті гүл» («Семь цветов») впервые поднимается вопрос недооценки женщин в стране и традиционного ожидания от родителей появления сына. Главная героиня — мать шести дочерей — мечтает родить долгожданного наследника, а имена всех девочек начинаются с приставки «Ул», символизирующей мальчика.