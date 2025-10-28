Технология позволяет открывать движение уже через 30 минут после укладки дорожного покрытия, передает Informburo.kz. Экспериментальный асфальт с высокой прочностью уложили в Алматинской области, сообщили в "КазАвтоЖоле".

Кадр из видео

Слой покрытия постелили на 31-32 километре трассы Алматы – Шелек – Хоргос. Его толщина составляет 1,2-1,5 см. При этом, как отметили в "КазАвтоЖоле", такое дорожное покрытие обладает высокой прочностью и износостойкостью.

"Новая технология позволяет открывать движение транспорта уже через 30 минут после укладки. Проект реализован совместно с акиматом Алматинской области и китайской компанией Huayun Tongda Technology Group Co. По словам специалистов, внедрение таких технологий поможет повысить эффективность дорожного строительства и улучшить качество транспортной инфраструктуры в Казахстане", – говорится в сообщении национальной компании.