Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что цифровизация окажет положительное влияние на менталитет нации, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети

"В своем Послании я подчеркнул, что построение цифрового государства – это стратегический выбор, определяющий будущее Казахстана. Поставлена задача в течение трех лет обеспечить полный переход к цифровому формату управления. Это означает глубинную трансформацию взаимоотношений государства с гражданами и бизнесом", - сказал Токаев на Международном форуме Digital Bridge 2025 в Астане.

По словам Президента, для этого создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Новый орган будет главным локомотивом цифровизации и внедрения искусственного интеллекта во все сферы жизни.

"Другими словами, общественная жизнь в нашей стране станет абсолютно иной, более технологической, современной, что в свою очередь окажет положительное влияние на менталитет нации, которая сделает огромный шаг в сторону цивилизации. Я неоднократно говорил, что наш народ должен с оптимизмом смотреть в будущее, не замыкаться в прошлом", - заявил Глава государства.

Токаев также отметил виртуального члена совета директоров "Самрук-Казына", действующего на основе технологии искусственного интеллекта. По его словам, это первый проект в Центральной Азии, реализованный на базе национального суперкомпьютера и казахстанской большой языковой модели Alem LLM. Такие решения имеют большую практическую значимость, поскольку способствуют оптимизации всех внутренних процессов.

Ранее Президент заявил, что развитие искусственного интеллекта должно учитывать культурное многообразие и служить интересам всего общества, а не привилегированных групп.