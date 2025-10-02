После перерыва, связанного с участием национальной сборной страны в стыковых матчах квалификации на чемпионат Европы 2026 года, продолжился чемпионат Казахстана по футзалу сезона-2025//2026.

Молодой нападающий «Аята» Заур Гайдаржи оформил свой первый хет-трик в чемпионате / Фото vk.com/mfc_ayat_official

В матчах плей-офф квалификации на ЕВРО-2026 по футзалу приняли участие восемь лучших команд, занявших вторые места в группах основного раунда. Согласно жеребьевке, прошедшей в швейцарском Ньоне, соперником сборной Казахстана стала команда Италии. В состав сборной Казахстана на эти матчи был вызван и игрок «Аята» Иван Марахов.

Первый поединок за путевку в финальную стадию ЕВРО-2026 прошел в Италии в городе Фасано, и победу в нем одержали хозяева площадки со счетом 2:1.

В ответной игре, прошедшей в Астане в спорткомплексе «Жекпе-Жек», также сильнее были хозяева - 3:2. Счет в противостоянии стал равным - 4:4, и обладатель путевки определился в серии послемачевых пенальти, в которых победителями оказались итальянцы - 2:0.

«Аят», на старте чемпионата Казахстана поделивший очки в домашних матчах с «Байтереком» (6:5 и 2:3), матчи 3-го и 4-го туров проводил в гостях с «Шымкентом», в прошлом сезоне выступавшим под названием «Ордабасы». В первых турах шымкентцы дважды уступили дома «Актобе» (3:5 и 1:8).

В первом матче, прошедшем на паркете спортивного комплекса «Металлург», счет был открыт лишь на 17-й минуте, а автором гола стал защитник «Аята» Ерсултан Сагындыков, успешно сыгравшим на добивании. И с этим минимальным преимуществом гостей команды ушли на перерыв.

На пятой минуте второго тайма еще один защитник рудничан Семен Тарасенко удвоил преимущество своей команды. А через минуту отличился и нападающий «Аята» Жеже.

После этого в ворота шымкентского клуба залетели еще три мяча. На 31-й минуте отличился нападающий Заур Гайдаржи, через две минуты гол забил капитан «Аята» Азат Валиуллин, а на 36-й минуте Захар Дегтярев завершил разгром «Шымкента», потерпевшего третье поражение подряд - 0:6 (0:1).

Второй поединок прошел в очень упорной борьбе. Счет на 6-й минуте открыл Гайдаржи. Но в середине тайма шымкентский универсал Шапагат Макулбек восстановил равновесие. На 13-й минуте Валиуллин вновь вывел гостей вперед, а через две минуты Жеже увеличил преимущество рудничан.

На 26-й минуте Гайдаржи оформил дубль, сделав счет еще более комфортным для своего клуба. А через минуту он же срезал мяч в свои ворота, записав на свой счет и автогол.

Но еще через минуту Гайдаржи исправил свою ошибку, оформив свой первый хет-трик в чемпионате - 2:5. Однако хозяева нашли в себе силы и сократили свое отставание до минимума за четыре минуты до окончания встречи. Правда, не без помощи соперника. Вначале отличился капитан «Шымента» Медет Кудайбергенов, а затем мяч влетел в ворота «Аята» от нападающего рудничан Нурмухаммеда Исмайлова. Но большего хозяева сделать не смогли, уступив со счетом 4:5.

После этих побед «Аят» набрал девять очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, уступая лишь по разнице забитых и пропущенных мячей «Тулпару», поделившему очки в Уральске с «Байтереком» (3:2 и 2:3).

А лидируют в чемпионате не потерявшие очков «Актобе» и «Семей». «Актобе» нанесли два поражения в столице не набравшей пока очков «Астане» - 4:3 и 7:0, а «Семей» дважды разгромил на своем паркете действующего чемпиона, наверное, впервые в истории забив в одном из матчей десять мячей в ворота «Кайрата» - 5:2 и 10:4.

Первые победы в чемпионате одержал клуб «Караганда», принимавший дома еще не побеждавший «Жетысу» - 3:0 и 4:1. Еще в одном противостоянии была зафиксирована первая ничья в этом чемпионате, причем нулевая. Со счетом 0:0 завершился первый поединок в западноказахстанском дерби между «Каспием» и «Атырау», а во втором актаусцы одержали победу со счетом 3:2.

В следующих турах «Аят» будет принимать 4 и 5 октября на своем паркете одного из аутсайдера чемпионата «Астану».