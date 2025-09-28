Большая часть территорий вновь оказалась в руках сельхозпроизводителей. В Казахстане продолжается масштабная кампания по возвращению государственную собственность неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. С 2022 года удалось вернуть 13,7 млн га. 6,2 млн перераспределили, из которых 2,1 млн га, расположенные около населенных пунктов, были переданы в общее пользование для выпаса скота местных жителей. Остальные 4,1 млн га через конкурсы ушли сельхозпроизводителям, передает inbusiness.kz.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

За этот же период времени в Северо-Казахстанской области, где о проблеме нехватки сельхозземель под нужды сельчан говорилось особенно часто, изъяли и вернули в госсобственность 738,2 тыс. га. 140 тыс. га из них составляют пашни, а вот на пастбища приходится 551 тыс. га.

Нарушения по землепользованию фиксируются с незавидной периодичностью. С начала года департамент по управлению земельными ресурсами СКО провел 129 проверок на площади примерно в 270 тыс. на. Как итог – 81 нарушение, а еще штрафы на общую сумму в 8,9 млн тенге. Кроме того, в бюджет дополнительно поступило 116 млн тенге налогов. В департаменте отмечают, что часть хозяйств добровольно отказались от неиспользуемых земель, что позволило вернуть в госсобственность около 30 тыс. га.

Из общего количества изъятых земель в СКО на потребности сельчан и аграриев перераспределили свыше 387 тыс. га. На 2025 год план по возврату составлял 100 тыс. га, пока вернули чуть более 64 тыс. га. Ряд районов области за запланированными показателями не успевают, достигнув максимума в 35-41%.

Отметим, что в объектив надзора попадают не только неиспользуемые участки, но и те, на которых землепользователь, напротив, переборщил с эксплуатацией угодий. Такое, например, выявили в Павлодарской области: там местный департамент по управлению земельными ресурсами на территории в 1991,5 га установил нарушения норм землепользования. Отсутствовали оросительные системы, при этом проводились земляные работы по периметру. Также зафиксированы факты уничтожения плодородного слоя почвы, а это уже ничто иное как порча. Что позднее подтвердил и суд, в том числе и Верховный. Как итог – административный штраф.

Отметим, ранее глава государства подчеркнул необходимость наведения порядка в земельных отношениях и перехода к современным методам управления сельхозугодьями, включая использование искусственного интеллекта.