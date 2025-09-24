Сообщение о похищенном третьекласснике на днях пересылали в чатах. Женщина в аудиосообщении рассказывала со слов коллеги, что двух школьников подкараулили возле школы: одного посадили в машину, а второму удалось сбежать.

Дальше события развивались как в сериале. Якобы украденный ученик средней школы № 8 Костаная тоже оказался не промах. Когда автомобиль остановился на перекрестке на красный свет, мальчик воспользовался тем, что дверь не была заблокирована, и сбежал.

Однако, как выяснила полиция, вся история оказалась фантазией третьеклассника.

- В ходе проверки сотрудники полиции установили, что история была выдумана учеником 3 класса, который не пришёл домой вовремя и испугался последствий, - прокомментировали «НГ» в департаменте полиции. - Для разбирательства были вызваны законные представители ребёнка. Выяснилось, что мальчик рассказал о "похищении", чтобы оправдать своё отсутствие.

Мать ребёнка, воспитывающая четверых несовершеннолетних детей, отправила сообщение со слов сына своей подруге в WhatsApp. Она не предполагала, что информация распространится в Сети и вызовет резонанс. На тот момент женщина не знала, что история была выдумана ребёнком.

- Сотрудники полиции совместно с администрацией школы провели профилактическую беседу с родителями и ребёнком, - добавили в ведомстве. - Полиция напоминает: за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством.