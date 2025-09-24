Вице-премьер, министр национальной экономики Серик Жумангарин озвучил, какие виды деятельности в Казахстане смогут работать в рамках специального налогового режима по упрощённой декларации с 2026 года, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

В Астане проходит семинар по разъяснению нового Налогового кодекса, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Отвечая на вопросы участников, в числе которых немало предпринимателей, Серик Жумангарин пролил свет на ситуацию с разрешительным и запретительным списками ОКЭД.

По словам вице-премьера, в разрешительном списке останутся следующие виды деятельности:

Вся розничная торговля, за исключением розничной торговли больших форматов.

Сельское, лесное хозяйство, аквакультура.

Креативная индустрия, культура, спорт.

Техобслуживание, транспорт и складирование, почта, но с градацией (в зависимости от того, насколько это крупный бизнес).

Аренда недвижимости и транспорта - то же самое, градация будет зависеть от уровня бизнеса.

Бытовые услуги.

Услуги здравоохранения и социальные услуги тоже будут зависеть от вида деятельности: частные кабинеты и тому подобное.

Строительные работы - будут в обоих списках, всё будет зависеть от вида работ.

Услуги по проживанию: кемпинги, гостиницы.

Общественное питание: рестораны, весь общепит.

Парикмахерские, салоны красоты.

Рынки, магазины у дома - их "всё это не коснётся".

Дошкольное образование.

"Те, кто хочет работать с большими компаниями, им придётся переходить на общеустановленный режим", - отметил Жумангарин.

Что касается количества, по словам вице-премьера, около 1 330 000 субъектов бизнеса на сегодняшний день будут в разрешённых видах деятельности.

"По видам деятельности это составляет порядка 318 ОКЭД. Пока рассчитываем, в любом случае я надеюсь, к концу недели мы на портале повесим, будем ждать ваших предложений. Я гарантирую, что кулуарно мы, как правительство, эти решения принимать не будем. Совместно с НПП "Атамекен", с ассоциациями", - сказал Серик Жумангарин.

Запретительный список видов деятельности:

Обрабатывающая промышленность.

Оптовая торговля.

Розничная торговля крупными форматами больше 2 тысяч квадратных метров.

Весь сектор недропользования.

Весь финансовый сектор.

Исследования.

Транспорт и складирование в соответствии с градацией.

Телекоммуникации, радио, информационные технологии.

Строительство, определённые виды услуг.

Субъекты естественных монополий.

Аренда и лизинг.

Государственное управление.

Образование: школы и вузы.

Услуги для бизнеса и прочие услуги.

Некоммерческие организации.

Медицина.

Рыболовство.

Игорный бизнес.

"Это порядка 790 видов деятельности, но это всего лишь чуть больше 500 тысяч предпринимателей. Поэтому хотя там видов деятельности больше, но это охватывает порядка 30-40 процентов от субъектов бизнеса", - сказал Жумангарин.