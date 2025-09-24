Новости

Медицина, аренда, образование: названы виды бизнеса без доступа к “упрощенке“

24 сентября 2025, 20:18 |  Государство

Вице-премьер, министр национальной экономики Серик Жумангарин озвучил, какие виды деятельности в Казахстане смогут работать в рамках специального налогового режима по упрощённой декларации с 2026 года, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

В Астане проходит семинар по разъяснению нового Налогового кодекса, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Отвечая на вопросы участников, в числе которых немало предпринимателей, Серик Жумангарин пролил свет на ситуацию с разрешительным и запретительным списками ОКЭД.

По словам вице-премьера, в разрешительном списке останутся следующие виды деятельности:

  • Вся розничная торговля, за исключением розничной торговли больших форматов.
  • Сельское, лесное хозяйство, аквакультура.
  • Креативная индустрия, культура, спорт.
  • Техобслуживание, транспорт и складирование, почта, но с градацией (в зависимости от того, насколько это крупный бизнес).
  • Аренда недвижимости и транспорта - то же самое, градация будет зависеть от уровня бизнеса.
  • Бытовые услуги.
  • Услуги здравоохранения и социальные услуги тоже будут зависеть от вида деятельности: частные кабинеты и тому подобное.
  • Строительные работы - будут в обоих списках, всё будет зависеть от вида работ.
  • Услуги по проживанию: кемпинги, гостиницы.
  • Общественное питание: рестораны, весь общепит.
  • Парикмахерские, салоны красоты.
  • Рынки, магазины у дома - их "всё это не коснётся".
  • Дошкольное образование.

"Те, кто хочет работать с большими компаниями, им придётся переходить на общеустановленный режим", - отметил Жумангарин.

Что касается количества, по словам вице-премьера, около 1 330 000 субъектов бизнеса на сегодняшний день будут в разрешённых видах деятельности.

"По видам деятельности это составляет порядка 318 ОКЭД. Пока рассчитываем, в любом случае я надеюсь, к концу недели мы на портале повесим, будем ждать ваших предложений. Я гарантирую, что кулуарно мы, как правительство, эти решения принимать не будем. Совместно с НПП "Атамекен", с ассоциациями", - сказал Серик Жумангарин.

Запретительный список видов деятельности:

  • Обрабатывающая промышленность.
  • Оптовая торговля.
  • Розничная торговля крупными форматами больше 2 тысяч квадратных метров.
  • Весь сектор недропользования.
  • Весь финансовый сектор.
  • Исследования.
  • Транспорт и складирование в соответствии с градацией.
  • Телекоммуникации, радио, информационные технологии.
  • Строительство, определённые виды услуг.
  • Субъекты естественных монополий.
  • Аренда и лизинг.
  • Государственное управление.
  • Образование: школы и вузы.
  • Услуги для бизнеса и прочие услуги.
  • Некоммерческие организации.
  • Медицина.
  • Рыболовство.
  • Игорный бизнес.

"Это порядка 790 видов деятельности, но это всего лишь чуть больше 500 тысяч предпринимателей. Поэтому хотя там видов деятельности больше, но это охватывает порядка 30-40 процентов от субъектов бизнеса", - сказал Жумангарин.