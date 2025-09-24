Медицина, аренда, образование: названы виды бизнеса без доступа к “упрощенке“
Вице-премьер, министр национальной экономики Серик Жумангарин озвучил, какие виды деятельности в Казахстане смогут работать в рамках специального налогового режима по упрощённой декларации с 2026 года, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
В Астане проходит семинар по разъяснению нового Налогового кодекса, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Отвечая на вопросы участников, в числе которых немало предпринимателей, Серик Жумангарин пролил свет на ситуацию с разрешительным и запретительным списками ОКЭД.
По словам вице-премьера, в разрешительном списке останутся следующие виды деятельности:
- Вся розничная торговля, за исключением розничной торговли больших форматов.
- Сельское, лесное хозяйство, аквакультура.
- Креативная индустрия, культура, спорт.
- Техобслуживание, транспорт и складирование, почта, но с градацией (в зависимости от того, насколько это крупный бизнес).
- Аренда недвижимости и транспорта - то же самое, градация будет зависеть от уровня бизнеса.
- Бытовые услуги.
- Услуги здравоохранения и социальные услуги тоже будут зависеть от вида деятельности: частные кабинеты и тому подобное.
- Строительные работы - будут в обоих списках, всё будет зависеть от вида работ.
- Услуги по проживанию: кемпинги, гостиницы.
- Общественное питание: рестораны, весь общепит.
- Парикмахерские, салоны красоты.
- Рынки, магазины у дома - их "всё это не коснётся".
- Дошкольное образование.
"Те, кто хочет работать с большими компаниями, им придётся переходить на общеустановленный режим", - отметил Жумангарин.
Что касается количества, по словам вице-премьера, около 1 330 000 субъектов бизнеса на сегодняшний день будут в разрешённых видах деятельности.
"По видам деятельности это составляет порядка 318 ОКЭД. Пока рассчитываем, в любом случае я надеюсь, к концу недели мы на портале повесим, будем ждать ваших предложений. Я гарантирую, что кулуарно мы, как правительство, эти решения принимать не будем. Совместно с НПП "Атамекен", с ассоциациями", - сказал Серик Жумангарин.
Запретительный список видов деятельности:
- Обрабатывающая промышленность.
- Оптовая торговля.
- Розничная торговля крупными форматами больше 2 тысяч квадратных метров.
- Весь сектор недропользования.
- Весь финансовый сектор.
- Исследования.
- Транспорт и складирование в соответствии с градацией.
- Телекоммуникации, радио, информационные технологии.
- Строительство, определённые виды услуг.
- Субъекты естественных монополий.
- Аренда и лизинг.
- Государственное управление.
- Образование: школы и вузы.
- Услуги для бизнеса и прочие услуги.
- Некоммерческие организации.
- Медицина.
- Рыболовство.
- Игорный бизнес.
"Это порядка 790 видов деятельности, но это всего лишь чуть больше 500 тысяч предпринимателей. Поэтому хотя там видов деятельности больше, но это охватывает порядка 30-40 процентов от субъектов бизнеса", - сказал Жумангарин.
