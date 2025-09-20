Инцидент произошел в доме №21 по ул. Майлина. На втором этаже в одной из квартир многоэтажного жилого дома загорелась еда на плите без распространения огня, помещение быстро заполнилось густым дымом.

- Спасатели в кратчайшие сроки эвакуировали из квартиры двух человек, - сообщают в пресс-службе ДЧС области. - Медики ЦМК осмотрели пострадавших на месте.



В сообщении также напоминают, что оставленная без присмотра пища на плите - одна из самых частых причин пожаров и задымлений.

На ул. Уральской произошло возгорание легкового автомобиля.

ДЧС Костанайской области напоминает автовладельцам о мерах безопасности: регулярно проверяйте техническое состояние автомобиля, обратите внимание на электропроводку и топливную систему, не храните в салоне и багажнике легковоспламеняющиеся жидкости, а также всегда имейте в машине исправный огнетушитель.

Фото и видео пресс-службы ДЧС области