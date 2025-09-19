В Министерстве труда и социальной защиты населения отреагировали на сообщения о запрете совмещения нескольких мест работ, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

В ведомстве напомнили, что, в соответствии с Трудовым кодексом, жители страны могут работать в нескольких местах и у разных работодателей. Однако при этом должно соблюдаться ограничение: не более восьми часов на основной работе и не более четырёх часов по совместительству – всего не более 12 часов в день.

Кроме того, работающие по совместительству должны брать отпуск одновременно как на основной, так и на дополнительной работе.

"Если продолжительность оплачиваемого ежегодного трудового отпуска по трудовому договору о работе по совместительству меньше продолжительности отпуска по основной работе, работодатель по просьбе работника-совместителя предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы на дни, составляющие разницу в продолжительности отпусков", – добавили в Минтруда.

Однако работа по совместительству запрещена государственным служащим и тем, кто трудится во вредных или опасных условиях.

Накануне в кулуарах мажилиса вице-министр труда Олжас Анафин заявил, что ведомство проводит мониторинг внесения работодателями информации по заключённым трудовым договорам в Единую систему учёта трудовых договоров (ЕСУТД).



"Главная цель мониторинга – формализация трудовых отношений граждан и обеспечение трудовых прав. ЕСУТД обеспечивает прозрачность трудовых взаимоотношений, позволяет не только отказаться от обычных трудовых договоров, но и от прочих бумажных документов, необходимых для их заключения. Для работников использование системы электронных трудовых договоров позволяет упростить все этапы процесса трудоустройства, в том числе исключается необходимость сбора документов", – заверили в министерстве.

Благодаря доступу к электронному личному делу кандидата работодатель может получать достоверные данные по удостоверению личности, диплому об образовании, о трудовой деятельности, стаже и квалификации работника.