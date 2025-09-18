В Казахстане более 17 тысяч человек воспользовались сервисом Egov для жалоб на правонарушения. Депутаты просят, чтобы такие обращения можно было делать анонимно, а данные заявителей были защищены от утечек, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Депутат Мажилиса Наталья Дементьева отметила в официальном запросе, что новый сервис, позволяющий напрямую сообщать в полицию о правонарушениях, соответствует мировой практике, но "требует дополнительных гарантий для пользователей".

Ссылаясь на данные МВД, Дементьева сообщила, что больше всего обращений поступило из Алматы (свыше 6 тысяч), Астаны (более 4 тысяч) и Алматинской области (около 2 тысяч). Аналогичные цифровые сервисы активно применяются во Франции, Испании, Австралии, США и Канаде.

Однако, по словам депутата, у граждан остаются вопросы: предусмотрено ли наказание за ложные жалобы и каким образом проверяется достоверность информации?

"Необходимо разработать чёткий регламент проверки сообщений, обеспечить анонимность заявителей и защиту их персональных данных в соответствии с международными стандартами", — заявила Дементьева.

Депутат также предложила наладить систему обратной связи с гражданами и провести информационную кампанию в регионах, чтобы сервис воспринимался не как "доносительство", а как инструмент гражданской ответственности.