Наша читательница прислала на редакционный WhatsApp сообщение: «Извините, может, это пустяк, но что у вас можно узнать насчет пауков? Честно скажу, очень испугалась, что это, возможно, каракурт (черная вдова). Убить не успела, крышку от ящика уронила, и он упал в помидоры». К сообщению прилагались две не очень четкие фотографии и такое дополнение: «Скорее всего, их гнездо где-то у нас, потому что точно таких же, но очень маленьких, я в уличном туалете убивала». Ну что ж, попробуем разобраться, кто напугал читательницу.

Определять вид любого мелкого существа по неясной фотографии - это может оказаться провальным предприятием. И дело даже не в том, что, не имея на руках объект, невозможно пересчитать его подколенные шипики (ну чтоб уж совсем научную достоверность соблюсти). Порой на снимках невозможно даже рисунок на тельце определяемой животинки рассмотреть. Мне такие снимки присылают регулярно. И если с фотографиями мелких движущихся объектов все понятно (козявку не попросишь позировать), то даже дерево снимают в таком качестве, что клен от вяза отличить затруднительно, хотя оно никуда не убегало.

Снимки читательницы после обработки. На брюшке виден геометрический рисунок

В случае с нашей читательницей, обеспокоенной возможным появлением на даче каракурта, плохое качество снимка очень даже объяснимо. Во-первых, она была напугана и взолнована. А во-вторых, условия съемки не самые лучшие: объект мелкий, освещение слабоватое.

Первым делом я увеличила изображение самого виновника переполоха, а затем обработала снимки, чтобы повысить четкость изображения. Теперь можно было приступать к «расследованию».

Кто ты, монстр?

Итак, женщина не просто так всполошилась: по форме тела паук - действительно один в один каракурт. Такой же пузатенький, как самка черной вдовы. Кстати, на снимках именно самка. Такая форма тела характерна для пауков семейства Тередиид, на немецком языке их так и называют «круглые пауки». Часто за черную вдову принимают пауков рода Стеатода, тоже входящих в это семейство. Стеатод так и называют «ложные черные вдовы».

Стеатода гросса и стеатода Пайкулля чаще всего вводят в заблуждение наблюдателей в нашей климатической зоне. Их брюшко может нести характерный для этих видов рисунок, а может быть и черным. Но у нас больше шансов встретиться именно со стеатодой гросса, ее и занесем в список подозреваемых.

Расцветка брюшка самки каракурта также может варьировать в зависимости от возраста и места обитания. Встречаются и чисто черные, и черные с красными точечками, и черные в большими красными пятнами, да еще и сами пятна бывают обведены белой окаемкой. А у некоторых экземпляров сами пятна с возрастом исчезают, остается только светлый ореол. Так что одной только черноты брюшка маловато для определения.

По фото с помидорами определить размер паучихи затруднительно, поскольку помидоры бывают разными. А вот на втором снимке рядом с паучихой видны шляпки саморезов, которыми прикручены петли, держащие крышку ящика. Я достала саморез из своих запасов и измерила диаметр стандартной шляпки - 8 мм. Паучиха на фото уж точно не больше. В размерный ряд стеатод эта особь вписывается.

Кстати, на том снимке, с саморезами, паучиха сидит на паутине, очень характерной для семейства Териидид. Их ловчая сеть, на первый взгляд, просто продукт безалаберности и непрофессионализма. То ли дело сеть кругопрядов (например, крестовиков) - загляденье: концентрические круги, на которых так красиво играет солнечный свет или висят капельки росы. Но не будем осуждать стеатод и вообще всех териидид за такую некрасивую паутину, она такая лишь потому, что приспособлена под ловлю всяческой мелочи - вроде цикадок, комариков, одним словом - объектов охоты. Попав в это липкое безобразие, несчастная жертва не имеет шансов выбраться, так что такие неприглядные с виду тенета оказываются весьма эффективными.

Но отвлечемся от разглядывания нитей паутины, главное внимание - на брюшко! А на брюшке после обработки снимка виден характерный для стеатод геометрический узор из треугольников.

Итак, стеатода! Наша читательница может выдохнуть спокойно - каракурта на ее даче нет. Скорее всего, это стеатода гросса. «Гросса» в буквальном переводе с латыни означает «толстая», но в русской классификации название этого вида чаще пишется как стеатода большая или крупная.

В Англии стеатоду называют «шкафный паук», так как она часто поселяется в домах (чего только нет в шкафах англичан). Благодаря колониальной политике Великобритании шкафные пауки стали космополитами и широко распространились по свету. Завезли их англичане в обе Америки, Новую Зеландию, Африку. И Гавайи с прочими островами Тихого океана не забыли.

Песни смертельной любви

Самцы стеатод, как и всех прочих видов пауков, шибко мельче, а если и не намного мельче, то значительно худее самок, поэтому отличить самца от самки нетрудно. Но тщедушность самцов с лихвой компенсируется их музыкальностью.

Один из вариантов окраски стеатоды большой / Фото с сайта cedscdn.it

Там, где головогрудь соединяется с брюшком, на ней есть напильничек, а на брюшке маленькая рифленая площадочка, о которую этот напильничек трется. Получается своеобразная песенка, похожая на стрекотание, а по-научному это называется «стридуляция».

Танцуя и стридулируя (ну как таким не увлечься?), самец завладевает вниманием самки, которая не прочь принять его ухаживания... и сперматофор впридачу. Передачей сперматофора (контейнера со спермиями) главная биологическая функция самца и заканчивается, больше он природе не нужен. А вот самке, которой еще предстоят материнские заботы, неплохо бы и подкрепиться. Поэтому отгулявший свое самец рационально утилизируется как источник питательных веществ для партнерши. Некоторым редким самцам каким-то образом удается избежать столь трагичного финала своей короткой половой жизни, но все равно проживет он не более полутора лет. А вот самка при благоприятных обстоятельствах может и 6 лет прожить, оставив многочисленное потомство.

За год при хорошем питании она слепит три, а то и больше коконов с яйцами, в каждом из которых будет 40-100 яиц. Путем нехитрых подсчетов можно вывести число паучат от одной самки - от 720 до 1 800. Очень неплохо, даже с учетом того, что не все доживут до зрелого возраста и смогут принять участие в великом эволюционном процессе.

Стеатода стережет свой кокон / Фото wikimedia.org

Кстати, о коконах. По ним тоже можно отличить стеатод от каракурта. У каракурта коконы аккуратные, гладенькие, с узеньким коротким «горлышком», как у кувшина. У стеатоды большой коконы все, будто в пуху, а у стеатоды Пайкулля - гладкие, но без горлышка.

Пока яйца в коконах созревают, стеатода неусыпно следит за ними, чтобы не упустить момент вылупления деток. А потом выкармливает их полупереваренной добычей или особыми выделениями изо рта. Когда подросшие паучата подрастают, они покидают гнездо и расселяются по близлежащим территориям.

Когда бояться?

В общем, стеатоды - не редкость и встретиться с ними можно на даче, как наша читательница, и даже дома. Понятно, что сходство с очень опасным каракуртом не добавляет стеатодам шансов на выживание: первое желание напуганного встречей человека - убить. Присматриваться к рисунку на брюшке никто в этот момент не будет, потому что про опасность настоящего каракурта все знают.

От укуса черной вдовы умирают не часто, но даже взрослый здоровый человек обречен на неделю, а то и две адских мучений, а потом еще месяц будет чувствовать себя отвратительно. Яд каракурта - нейротоксического действия. Вот перечень симптомов: сначала жгучая боль в месте укуса, а через 10 минут и во всем теле, затем внезапные боли в области живота, грудной клетки и поясницы. Дополняют список тошнота, затруднение дыхания, бред, спутанность сознания, нарушение координации движений. И это у здорового взрослого человека. А что говорить о детях и ослабленных людях...

Не все каракурты так ярко окрашены / Фото iflscience.com

Может ли каракурт оказаться в Костанае? Вспоминается, что научный сотрудник областного краеведческого музея Андрей Андрющенко, будучи еще старшеклассником, обнаружил его на своем балконе. Откуда там взяться каракурту? Дом находился близко к геологоуправлению, и есть вероятность, что паук был привезен с экспедиционными пожитками из тургайских степей. В июне - июле каракурты испытывают охоту к перемене мест, вот и отправился этот путешественник в вояж, пока не попал на балкон к юному зоологу (как знал, как знал). Сейчас многие рыбаки мотаются в Торгай на рыбалку, так что вероятность случайного завоза черной вдовы полностью исключить нельзя. Поэтому желание убить потенциально опасного паука оправдано - лучше перестраховаться.

А что до самих стеатод, они тоже могут укусить. Вред от их укуса не больше, чем от укуса пчелы. То есть у здорового человека поболит и перестанет, а вот аллергику надо срочно оказывать медицинскую помощь. Для детей с их нежной кожей болевые ощущения будут довольно сильными (не говоря уже о стрессе). Кстати, если на месте укуса возникнет отек или язва, лучше сходить к врачу.

Вообще, стеатоды не очень активно перемещаются, в основном сидят на своих тенетах, что уже снижает вероятность встречи. Запомните главное: если видите паутину, не спешите совать в нее пальцы. Хозяину это не понравится.