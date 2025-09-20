В преддверии ожидаемого первенства РК по шашкам по инициативе городского спорткомитета и городского Совета ветеранов в областной научной библиотеке им. Толстого прошел турнир по быстрым шашкам среди ветеранов и инвалидов.

За доской Айдар Бигалиев (слева) и Касым Сатубалдин

В шахматах и шашках такие турниры называются «рапид». В шашках (если только это не стоклеточные) каждому игроку на партию дается десять минут. Это несколько меньше, чем на обычных для города турнирах, и поэтому борьба была особенно напряженной и драматичной.

Состав игроков от турнира к турниру может меняться, но ядро лидеров на протяжении уже нескольких лет остается постоянным. Это обычно пять-шесть человек, почти все из них имеют опыт выступлений на республиканских соревнованиях. Как и на предыдущем турнире, участвовали только наиболее опытные игроки.

Отари Квиквиния (справа)

Приятную стабильность продемонстрировал Отари Квиквиния. Причем на этот раз он не только не потерпел ни одного поражения в личных встречах, но и оторвался от ближайших преследователей на полтора очка.

Судья турнира Юрий Бондаренко награждает победителя турнира Отари Квиквиния (справа)

Как это не раз бывало, судьба остальных призовых мест решилась, причем совершенно неожиданно, в последнем туре.

Айдар Бигалиев стал вторым

«Возмутитель спокойствия» Жалгас Спанов, продемонстрировав точную игру, выиграл у одного из сильнейших игроков области Касыма Сатубалдина. В результате вторым стал вновь набирающий форму Айдар Бигалиев. При равенстве очков с Сатубалдиным он оказался победителем в личной встрече. Третьим – Сатубалдин, тонко чувствующий логику шашек…

Касым Сатубалдин замкнул тройку призеров

Стойкими и интересными бойцами показали себя Иван Козьма и Петр Самойлов.

В первом ряду слева направо: Жалгас Спанов, Иван Козьма, Отари Квиквиния. Во втором ряду слева направо: Абай Доскенов, Айдар Бигалиев, Касым Сатубалдин

Автор - судья соревнований

Фото предоставлены ОУНБ им. Толстого