Данные о привлечении к административной ответственности с начала 2025 года сообщили в пресс-службе департамента полиции. Самое частое нарушение среди наказанных - переход проезжей части в неустановленных местах.

- В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» сотрудники полиции усилили контроль на улицах города. Камеры Центра оперативного управления (ЦОУ) ежедневно фиксируют десятки нарушений, - рассказали в ведомстве. - На видео видно, как пешеходы перебегают дорогу на оживлённых участках, рискуя собственной безопасностью и создавая опасные ситуации для водителей.

Кроме того, были зафиксированы случаи с участием велосипедистов, которые, нарушая правила, пересекают дорогу по «зебре», не спешиваясь, что уже привело к ряду ДТП.

- Согласно пункту 24 Правил дорожного движения РК, велосипедист обязан спешиться и вести велосипед рядом с собой при пересечении проезжей части по пешеходному переходу, - отметили в полиции. - Пока человек находится на велосипеде — он считается водителем, а не пешеходом.