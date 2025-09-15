В Рудном за 20 млн тенге построили модульный пункт полиции, который по задумке, или по проекту «Слышащее государство», должен был обеспечивать круглосуточную охрану правопорядка. Но вместо этого горожане получили пустую коробку с висящими проводами и дверями на саморезах. Что-то наподобие ларька, откуда поштучно торговали сигаретами в 90-е.

В январе 2024-го модульный пункт торжественно открыли. Камеры, компьютеры, фото. На деле - металлическая коробка, которая никогда не работала по назначению. На официальный запрос "НГ" были получены официальные же ответы-разъяснения.

В департаменте полиции Костанайской области сообщили: объект у них на балансе не числился. Коротко и ясно? Нет не ясно. Извините, если это не ваше имущество, зачем вы туда посадили человека, занесли оборудование и рапортовали об «открытии» на своей официальной странице? Разве может случайный человек изготовить табличку с названием «Участковый пункт полиции № 10» и повесить ее на непринадлежащее ему имущество? Или ДП может?

Что мы спрашивали у акимата:

В каком статусе сейчас объект?

Был ли он официально принят в эксплуатацию?

Как используются средства, выделенные на строительство?

Какие меры планируются для восстановления работы пункта полиции?

Что ответил акимат (суть):

Объект пока не на балансе.

Из-за этого он не функционирует по назначению.

После завершения процедур обещали устранить проблемы и ввести пункт в работу до 11 сентября.

Реальность на 15 сентября:

Пункт по-прежнему не работает.

Камеры не подключены, провода висят.

Дверь «на саморезах», территория не приведена в порядок.

Внутри и снаружи видны признаки заброшенности.

При этом акимат уточнил: пункт действительно построен, акт выполненных работ подписан, но из-за протечки крыши и некачественных работ (?) он был признан дефектным. Подрядчик - ТОО «Белый Аист Company» - обещал устранить недоделки до 11 сентября 2025 года.

«Некачественных работ». Как вообще за 20 миллионов можно некачественно сделать коробку 10х4 м? Но об этом ниже…

На прошлой неделе возле модульного пункта действительно зашевелились - но, похоже, ровно настолько, чтобы создать видимость работы. И так 15 сентября. Я проехал, сделал фото. Ничего не изменилось. Получается, обещания не выполнены.

Провода торчат, камеры не подключены, двери по-прежнему на саморезах. И возникает главный вопрос: а был ли вообще план довести этот объект до ума?

Чтобы понять масштаб абсурда, достаточно сравнить цены: в Рудном на вторичке коттедж стоит 19 миллионов. Два этажа, забор, участок, коммуникации. Там хоть живи, хоть службу неси. Здесь же - вагончик, который даже до конца не собрали.

Выглядит так, что сам выбор формата «модульного пункта» был сделан не ради удобства граждан, а ради удобства освоения бюджета. Реально построить такую будку это: 2 миллиона - на материалы, 3 миллиона - на оборудование.

В двухстах метрах от этого недостроя в сентябре торжественно открывали новые фонтаны и ФОКи. А этот модуль, который тоже открывали под камеры в январе, давно следовало бы называть своим именем - не «пункт полиции», а «памятник коррупции».

И вот теперь закономерный вопрос: эта коробка всё-таки заработает по назначению?

Государство у нас называют «слышащим». Мы задавали вопросы - и нас услышали. Но ответы только усилили недоумение. Поэтому главный вопрос остаётся открытым: кто ответит за 20 миллионов, которые превратились в коробку на саморезах?

Пока еще никто не пойман за руку. Но мутная история на виду у всех. Поэтому считаю правильным, чтобы ею занялись компетентные органы.

В конце концов речь идёт не о чьих-то личных деньгах, а о средствах налогоплательщиков, доверии граждан к государственным институтам и безопасности целого района.

Вопрос остается открытым.

Автор - гражданский журналист "НГ"