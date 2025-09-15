Жители села Айет (район им. Беимбета Майлина) обратились в редакцию «НГ» с жалобой на ситуацию с дорогой, ведущей к пограничному пункту пропуска «Аят». После установки дорожных знаков и металлических арок проезд грузового транспорта через населённый пункт запретили. Теперь грузоперевозчики вынуждены пользоваться объездной дорогой, которая находится в плачевном состоянии.

«Нужно искать выход самим»

- Объездная дорога вся в глубоких ямах и неровностях, - рассказывают водители. - Автомобили получают серьёзные повреждения. Недавно у грузовика «Мерседес» прямо на дороге оторвался бампер. Такие случаи происходят регулярно. Мы ездили к сельскому акиму, он говорит, что проблему знает и неоднократно обращался в область, но финансирование не выделяется. Даже просто разровнять дорогу грейдером невозможно: ближайшая техника находится в Тоболе, а почасовая аренда вместе с проездом туда-обратно выходит более 100 тысяч тенге. У сельского акимата таких средств нет.

Авторы обращания считают, что ждать решения сверху больше нельзя, и предлагают создать инициативную группу или фонд для сбора добровольных средств.

- Даже небольшие суммы от предприятий, водителей и жителей позволят отсыпать дорогу щебнем и пройтись грейдером, - написали они. - Это временно улучшит ситуацию, пока вопрос не решат на государственном уровне. Дорога нужна всем, давайте попробуем объединиться!

"По поручению акима области"



На запрос «НГ» ответил и. о. руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им. Б. Майлина Донас ЖАКСИЛИКОВ.

- Металлические арки установлены по поручению акима области и жителей Айета для ограничения проезда грузового транспорта через село. Законность соблюдена, - сообщил он. - Для большегрузов предусмотрен альтернативный проезд - объездная дорога.



12 сентября в телефонном разговоре с корреспондентом "НГ" он пояснил, что объездная дорога сейчас находится в удовлетворительном состоянии, но в некоторых местах нуждается в ремонте. Акимат района подавал бюджетную заявку в управление ПТ и АД акимата Костанайской области, но деньги не выделили. Подрядная организация проводит грейдирование за счет привлеченных средств.

- Сейчас идет работа по подготовке документов для строительства новой объездной дороги, ПСД уже готова. Также будем подавать бюджетную заявку в акимат области, - отметил Жаксиликов. - Новая объездная дорога будет располагаться чуть выше старой - там, где была дамба. Планируется, что строительство дороги начнется уже в следующем году.

Он также пояснил, что акимат района поддерживает инициативу жителей по сбору средств на временное улучшение объездной дороги. Но речь идет скорее о моральной поддержке, так как чиновники не имеют права собирать деньги.

