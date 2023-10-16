16 октября 2023, 10:00

В деле об установке шлагбаума намечается интересный поворот.

Неопределенная группа лиц, самовольно установившая этот шлагбаум, предлагает соседям и малому бизнесу приобрести ключ за 25 000. Дело в том, что похожий ключ найден в интернете, стоимость которого на АлиЭкспресс в районе 1$-5$ в зависимости от размера партии.

Фото ключа любезно предоставил один из жильцов.







Сравните с ключом, найденным в интернете:







Комментарий, подтверждающий один из многочисленных фактов продажи ключа:



Цитата:

111: А ведь именно он подал жалобу на насосную, имеет ключи, с ним нормально общались и вот подал так подал.. Кстати, за ключи от шлагбаума он заплатил 25 тысяч тенге и пошел в налоговую и прокуратуру, заявил, что у него вымогали деньги..

Возможно, собственник бизнеса, о котором говорится в этом комментарии - прав, и он действительно столкнулся с вымогательством, завуалированным под продажу "золотого" ключа, и фактически оплачивает право на беспрепятственное ведение бизнеса в этом районе.