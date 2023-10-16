"Золотой" ключик
maxsaf
В деле об установке шлагбаума намечается интересный поворот.
Неопределенная группа лиц, самовольно установившая этот шлагбаум, предлагает соседям и малому бизнесу приобрести ключ за 25 000. Дело в том, что похожий ключ найден в интернете, стоимость которого на АлиЭкспресс в районе 1$-5$ в зависимости от размера партии.
Фото ключа любезно предоставил один из жильцов.
Сравните с ключом, найденным в интернете:
Комментарий, подтверждающий один из многочисленных фактов продажи ключа:
Цитата:
|111: А ведь именно он подал жалобу на насосную, имеет ключи, с ним нормально общались и вот подал так подал.. Кстати, за ключи от шлагбаума он заплатил 25 тысяч тенге и пошел в налоговую и прокуратуру, заявил, что у него вымогали деньги..
Возможно, собственник бизнеса, о котором говорится в этом комментарии - прав, и он действительно столкнулся с вымогательством, завуалированным под продажу "золотого" ключа, и фактически оплачивает право на беспрепятственное ведение бизнеса в этом районе.
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