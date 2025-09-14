Казахстанец не смог вылететь на отдых во Вьетнам: на паспортном контроле его документ оказался "недействительным" в базе, хотя действующий паспорт был на руках. Мужчина потерял сотни тысяч тенге и теперь собирается судиться, передаёт Tengri Travel.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Почему паспорт оказался "недействительным"

26-летний житель Астаны по имени Мейржан не смог вылететь на отдых во Вьетнам из-за необычной проблемы с документами. На паспортном контроле его заграничный паспорт оказался недействительным в базе данных, хотя фактически документ был действителен и на руках.

"Меня сняли с рейса Астана – Нячанг из-за ошибки ЦОНа. Купил билеты: сначала во Вьетнам, потом в Таиланд. Всё запланировали, за полгода выбрали отели, трансферы, маршруты. На паспортном контроле меня вызвали в отдельную комнату и сказали, что в базе мой паспорт числится как недействительный. Паспорт изъяли", — рассказал он нашей редакции.

По словам астанчанина, проблема возникла из-за обращения в ЦОН год назад. Тогда он подавал заявление об утере удостоверения личности, но, как утверждает сам Мейржан, вместе с удостоверением ошибочно аннулировали и паспорт.

"В ноябре прошлого года я потерял удостоверение личности и обратился в ЦОН №2 Сарыаркинского района. Документ мне восстановили быстро, так как предстояла командировка. Но, как оказалось позже, в базе удалили не только удостоверение, но и паспорт. Хотя на тот момент никто мне об этом не сообщил", — объяснил он.

Инцидент произошёл 7 сентября. Из-за ошибки казахстанца не выпустили из страны, он потерял деньги за невозвратные авиабилеты и бронирования отелей.

"Билеты сгорели, брони тоже. Это не только испорченный отпуск, но и материальный ущерб", — добавил он.

После случившегося Мейржан обратился в ЦОН и миграционную службу. Там, по его словам, подтвердили, что в журнале регистрации значится только заявление об утере удостоверения личности.

"Я попросил показать моё заявление на бумаге, но сотрудники сказали, что у них нет времени искать. В итоге я восстановил паспорт за свои деньги, хотя считаю, что это не моя ошибка", — отметил казахстанец.

Сколько денег потерял пассажир

По его подсчётам, общий ущерб составил от 500 до 700 тысяч тенге, не считая дополнительных расходов на новый паспорт и трансферы.

"Мне написали люди, которые сталкивались с похожей ситуацией. Абсурд в том, что даже держа в руках действующий паспорт, нельзя быть уверенным, что всё в порядке", — поделился он.

В итоге казахстанцу всё-таки удалось улететь на отдых, но из запланированных 10 дней он проведёт там только 7. Мейржан сообщил, что намерен подать в суд и обратиться в уполномоченные органы, чтобы добиться возмещения убытков.

Что рассказали в миграционной службе

Редакция издания направила официальный запрос в Министерство внутренних дел, в ведении которого находится миграционная служба. На момент публикации ответа не поступило.

Отметим, что похожая ситуация произошла с другим казахстанцем в прошлом году. Астанчанина депортировали из Таиланда из-за ошибки с паспортом. При прохождении паспортного контроля на государственной границе из Казахстана он не допущен к рейсу, поскольку в единой информационной базе паспорт значился недействительным.