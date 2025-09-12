За шалость 14-летнего школьника теперь придется отвечать его родителям. Мальчик решил опробовать лайфхаки из интернета и взломал систему одного из уличных LED-экранов города, чтобы получить к нему доступ.

Прохожие посмеялись над мемами, которые подросток демонстрировал на экране, а вот организация его шутку не оценила. В полицию поступило заявление от владельца экрана, и сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью быстро установили "юмориста".

Теперь в отношении несовершеннолетнего проводится досудебное расследование по факту неправомерного доступа к информационной системе. А его родители понесут ответственность, как законные представители.

- Этот случай - наглядный урок для других: даже то, что выглядит как безобидная шалость в интернете, может обернуться уголовным делом, - комментирует произошедшее пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - Технологии - не игрушка. И за цифровые "приколы" придется отвечать по-взрослому.

Видео предоставлено пресс-службой ДП