В Костанайской области степень износа тепловых сетей не соответствует требованию президента Токаева. По словам главы региона Кумара АКСАКАЛОВА, в Послании народу указан потолок износа - 42%. А в нашей области он чуть выше 45%.

- Начнем внедрение искусственного интеллекта для внутритрубочной диагностики сетей теплоснабжения, - сказал Аксакалов сегодня, 10 сентября, на совещании облакимата по вопросам реализации Послания. - Это позволит определять остаточный ресурс сетей и формировать рекомендации по их ремонту или замене. Применение данной технологии позволит сэкономить 25% средств, выделяемых на реконструкцию.

Об инструментах модернизации коммунального и энергетического секторов доложил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Арман ЖУНУСОВ:

- Первое - это выпуск облигаций акиматов, которые выкупаются «Казахстанской жилищной компанией», входящей в холдинг «Байтерек». Полученные средства направляются на модернизацию объектов коммунального хозяйства. Второй механизм - это субсидирование процентной ставки. Согласно правилам Министерства экономики, разница по процентам выше 10% возмещается из бюджета. Третье - это привлечение прямых кредитов в Банке развития Казахстана, а также через банки второго уровня, особенно для частных субъектов естественных монополий. И, наконец, важный принцип - основной долг учитывается в тарифах предприятия, а процентная нагрузка частично компенсируется из бюджета. Для ГКП применяется следующий механизм. Акимат области выпускает облигации, которые выкупает Казахстанская жилищная компания. По этим облигациям субсидируется процентная ставка, а полученные средства направляются на реконструкцию и модернизацию сетей. Такой подход позволит решить две задачи: предприятия получат необходимые инвестиции, а тарифы для населения остаются в допустимых пределах.

Фото автора