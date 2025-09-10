Министр просвещения Гани Бейсембаев ответил на вопрос Informburo.kz о ситуации с тяжестью школьных рюкзаков, объяснив, что использование планшетов в качестве решения для облегчения нагрузки на учеников пока не является целесообразным и считается затратным.

Фото Informburo.kz

По словам министра, утверждать, что все учебники слишком тяжёлые, неправильно, поскольку этот вопрос регулируется.

"В настоящее время школы применяют электронные версии учебников, которые доступны родителям через различные устройства. Это позволяет сократить вес рюкзака и облегчить нагрузку на детей", – сказал Бейсембаев.

Кроме того, министр подчеркнул, что вес учебников можно регулировать с помощью правильного составления школьного расписания. Существуют специальные правила, позволяющие оптимально распределять нагрузку на учеников.

"Проблема тяжести рюкзаков актуальна во многих странах мира и требует комплексного подхода. Внедрение планшетов в качестве единственного средства облегчения рюкзаков на сегодняшний день не совсем правильное решение. На днях в правительстве этот вопрос озвучили, он считается затратным", – сообщил министр.

Вопрос тяжёлых школьных рюкзаков в Казахстане обсуждается уже более десяти лет. И в 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на жалобы родителей по поводу тяжёлых рюкзаков школьников и подчеркнул необходимость ускорить перевод учебных материалов в цифровой формат. В том же году экс-премьер-министр Алихан Смаилов поручил обеспечить учащихся планшетами и обеспечить их доступом к цифровым учебникам, чтобы разгрузить детей от тяжёлых рюкзаков.