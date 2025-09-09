В Казахстане официально отказались от уличных табло с курсами валют. Теперь они должны располагаться только внутри обменных пунктов, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz

Что произошло

9 сентября вступило в силу постановление Национального банка о внесении поправки в правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой. Постановление было опубликовано 10 июля и вступило в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть 9 сентября.

Что изменилось

Информационный стенд с курсами покупки и продажи валюты теперь размещается внутри обменного пункта или рядом с кассой.

Размещать табло снаружи (на фасадах, крышах, уличных стендах) запрещено - если только обменник не находится в бизнес-центре, на вокзале, в казино, аэропорту или на пограничном пункте.

В автоматических обменниках курс можно показывать на мониторе.

Напомним: о том, что в Казахстане могут запретить уличные табло с курсами валют, заговорили еще в марте. Тогда в Нацбанке заявили, что сейчас обменники могут размещать табло с курсами валют где угодно - вдоль дорог, на фасадах зданий, возле пешеходных переходов и даже рядом с дорожными знаками. Такие табло официально не считаются рекламой.

Однако в некоторых случаях они мешают водителям и создают опасные ситуации на дорогах. Из-за этого и предложили изменить правила размещения табло.

В свою очередь в Ассоциации обменных пунктов Казахстана заявили, что инициатива нарушает права предпринимателей и потребителей.

В Нацбанке объяснили свое решение тем, что на сегодняшний день уличные табло не нужны, так как всю информацию о валютных операциях можно узнать онлайн.