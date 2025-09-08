Видео с последствиями ДТП в редакцию прислали очевидцы. Авария произошла на перекрестке улиц Садовая и Чернышевского. Эту информацию "НГ" подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области:

Иллюстративное фото istockphoto.com

- По факту ДТП , произошедшего на пересечении улиц Чернышевского и Садовой, полицией начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения». Установлено, что водитель автомобиля Toyota RAV4 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 10-летняя девочка получила травмы и доставлена в детскую областную больницу. Назначены необходимые экспертизы, водитель установлен, проводится проверка.

В полиции призывает водителей к внимательности и строгому соблюдению правил дорожного движения, особенно вблизи пешеходных переходов.