В Казахстане может появиться однопалатный Парламент. С таким предложением выступил Касым-Жомарт Токаев. Корреспонденты Tengrinews.kz спросили депутатов, что они думают по поводу данной инициативы.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Что произошло

8 сентября, выступая с Посланием народу, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране может появиться однопалатный Парламент.

"Мне самому довелось в течение десяти лет возглавлять Сенат, и эту работу всегда воспринимал как большую честь и ответственность. Поэтому мне с этой трибуны нелегко говорить о парламентской реформе. Несмотря на это, всё же именно сегодня выскажу предложение о создании в обозримом будущем в нашей стране однопалатного Парламента", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Говоря об этом, Президент отметил, что нынешний состав Парламента отработает до конца своего срока и в 2027 году будет проведен референдум. Глава государства предлагает отказаться от "одномандатников" и работать только по партийным спискам.

Решить этот вопрос может общенациональный референдум, который, предположительно, пройдёт в 2027 году.

Что говорят депутаты

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек считает, что у идеи создания однопалатного Парламента одни лишь плюсы.

"Я минусов вообще не вижу. Тут и экономия средств, тут и скорость принятия законов, это эффективность законотворческого процесса, это плюрализм, возможность участвовать в политической жизни, на выборах", - сказал депутат Бакытжан Базарбек.

Журналисты уточнили, сколько депутатов, по мнению мажилисмена, может быть в однопалатном Парламенте (сейчас в Мажилисе их 98, в Сенате - 50).

"Не могу сказать, может, 120-130 депутатов будет в новом Парламенте", - ответил Базарбек.

На вопрос о том, должны ли будут парламентариям повысить зарплату за счёт высвобожденных средств, депутат ответил, что может сказать только за себя.

"Лично я выполняю свою роль, и лично я считаю, что моя зарплата как минимум должна быть 20 миллионов. Потому что я выполняю работу на 20 миллионов", - заявил Базарбек.

Также Бакытжан Базарбек выразил надежду, что, если в Казахстане решат создать однопалатный Парламент, в него смогут избираться депутаты и по одномандатным спискам, как он сам.

"Президент озвучил, что однопалатный Парламент будет создан из политических партий. Многие, конечно, заметили, что про одномандатников не было упоминания. И делают вывод, что одномандатников не будет в новом Парламенте. Я призываю не торопиться с этим вопросом. Потому что до 2027 года ещё многое может измениться. Моё личное мнение: одномандатники тоже должны быть представлены в Парламенте", - добавил Бакытжан Базарбек.

Депутат Мажилиса Азат Перуашев заявил, что однозначно выступает "за" это решение.

"Я могу сказать, что партия "Ак Жол" вносила предложения о переходе к однопалатному Парламенту начиная с 2017 года официально. При обсуждении поправок в Конституцию в 2017 году, и тогда, у нас была очень жесткая дискуссия с нашими коллегами из Сената, с коллегами из Администрации Президента, которые нас убеждали, что мы не правы", - сказал Перуашев.

Он отметил, что двухпалатный Парламент является инструментом для федеративных государств, где субъекты обладают автономными правами, могут принимать собственные законы и разрабатывать местные правила.

"В нашей системе при унитарном государстве Сенат выполнял другую роль, хотя он формировался из регионов, но это все были представители партий власти, это были представители власти самой, это были бывшие акимы, чиновники, они фильтровали, контролировали деятельность многопартийной. Там, где нам парламентским партиям удавалось даже спорить с партией власти, продавливать некоторые нормы, Сенат порой их возвращал на несогласие и пересмотр. Тем самым отсекал возможность влияния других партий. Такой фильтр сегодня в рамках либерлаизации экономики и политической системы стал не нужен, и Президент Токаев сегодня это ясно дал понять", - подчеркнул депутат Мажилиса Азат Перуашев.

Он отметил, что не видит смысла в простом роспуске Сената, так как тот выполняет роль фильтра за многопартийным Мажилисом и нередко возвращал законы с возражениями. По его словам, при многопартийном однопалатном Парламенте появится возможность быстрее принимать решения в интересах общества.

В этой связи, добавил он, будет предложено не распускать Сенат, а присоединить количество его депутатов к одномандатному парламенту, чтобы создать более расширенный однопалатный орган без функции надсмотрщика, но с акцентом на взаимодействие и совместную работу.

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев подчеркнул важность того, что заявление было сделано не кулуарно, а заранее, чтобы за эти годы можно было подготовиться и принять правильное решение.

"В 1995 году была создана Конституция, которая прослужила и была Конституцией издержек и противовесов, она 30 лет прослужила. Сегодня Президент высказал предложение оставить однопалатный Парламент. Мажилис оставить, но полностью отказаться от Сената, хотя он 10 лет возглавлял Сенат. Но сделал он это открыто, заранее, это мудро. Это хорошая перспектива, учитывая, что у нас сейчас шесть партий, новые партии. Кроме традиционного "Ак Жола" появились Respulica, "Ауыл" активизировался, рядом со мной коллеги сидели по другим партиями, они прямо воспряли, с 2018 года они это предлагали. Это уже веяние времени", - сказал депутат Пономарев.

Он не исключил, что число партий может увеличиться и в Парламенте появится партия "Зеленых", которая, по его словам, в Европарламенте стабильно набирает 7-8 процентов.

"Я спокойно к этому отношусь. Нынешний состав Сената это не коснется, они отработают установленный законом срок, но следующий состав Сената под вопросом. Многое зависит от референдума, от того, как люди проголосуют. Очень хорошо, что Президент рассчитывает на общественность, на повышение активности людей. Я, как алматинец, необыкновенно заинтересован, тронут, потому что Алматы крайне пассивно голосовал. Я надеюсь, что по таким важным, ключевым вопросам воспрянут и мои земляки, как и вся страна", - добавил Пономарев.

Вице-спикер Мажилиса Альберт Рау заявил, что Президент, как гарант Конституции, "вправе инициировать и излагать свою точку зрения".

Отметим, Токаев в своём выступлении заявил, что за прошедшие 30 лет Сенат с достоинством и эффективно "выполнил важную историческую миссию обеспечения стабильности государственного строительства".

"Сенат изжил себя и уже не нужен?" - уточнила корреспондент Tengrinews.kz у Альберта Рау.

"Нельзя сказать, что изжил. Люди тоже работают, они отвечают перед регионами, выступают неким балансом, когда они могут ещё раз посмотреть (на принятый Мажилисом закон - прим.)", - сказал Рау.

Он предложил не делать преждевременных выводов и дождаться общенационального референдума.

Парламент Казахстана

Парламент Республики Казахстан ― высший представительный орган страны.

Учреждён в 1995 году на основе Конституции. Состоит из двух палат:

Сенат (верхняя палата) - формируется из депутатов, избираемых косвенным путём через маслихаты (местные представительные органы), а также назначаемых Президентом; представляет интересы регионов и обеспечивает баланс властей.

Мажилис (нижняя палата) - депутаты избираются на всеобщих выборах; основная палата для принятия законов.



У каждой палаты есть свой председатель. За всю историю Парламента в обеих палатах сменилось примерно по 6 председателей.