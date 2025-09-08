Национальная сборная Казахстана по футболу провела в Бельгии матч 6-го тура группового этапа отбора на чемпионат мира 2026 года с командой этой страны.

Капитан сборной Казахстана Нуралы Алип против полузащитника английского клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Жереми Доку / Фото instagram.com/kff_team

До этой встречи бельгийцы набрали в отборочном турнире в группе «J» семь очков в трех матчах, а казахстанцы - три очка в четырех играх.

Ранее эти сборные встречались меду собой шесть раз. Сборная Казахстана сумела завершить вничью две встречи отбора на чемпионат Европы 2008 года (0:0 - в гостях и 2:2 - дома), а в четырех матчах уступила бельгийцам - в квалификациях чемпионатов Европы 2012 года (0:2 - в Астане и 1:4 - в Брюсселе) и 2020 года (0:3 - в Брюсселе и 0:2 - в Астане).

В стартовом составе сборной Казахстана на поле стадиона «Констант Ванденсток» в Брюсселе вышли вратарь Мухаммеджан Сейсен («Астана»), защитники Ян Вороговский («Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Улар Жаксыбаев («Ордабасы»), Алибек Касым («Актобе») и Султанбек Астанов («Ордабасы»), полузащитники, Галымжан Кенжебек («Елимай»), Серикжан Мужиков («Окжетпес»), Рамазан Оразов («Елимай») и Максим Самородов («Ахмат», Россия) и нападающий Оралхан Омиртаев («Актобе»).

Галымжан Кенжебек между игроком английского «Арсенала» Леандро Троссардом и игроком португальского «Спортинга» / Фото sportburo.kz



В первую же минуту встречи гости провели атаку, завершившуюся дальним ударом Касыма, но мяч попал прямо в руки вратарю испанского клуба «Реал» (Мадрид) Тибо Куртуа. А затем бельгийцы перехватили мяч, проводя с ним вдвое больше времени, подолгу не покидая половину поля гостей. За первую половину тайма Сейсен трижды вступал в игру, ловив мячи после скидки во вратарскую площадку защитника английского «Фулхема» Тимоти Кастаня на 11-й минуте, после удара со стандарта на 21-й минуте полузащитника итальянского клуба «Наполи» Кевина Де Брейне и после прострела двумя минутами позже полузащитника шотландского клуба «Рейнджерс» Николаса Раскина.

Во второй половине тайма бельгийцы усилили давление на ворота казахстанской сборной, и на 25-й минуте Де Брейне с дуги штрафной площади опасно пробил низом в левый угол ворот, но Сейсен в падении отбил мяч. Через две минуты вратарь сборной Казахстана справился с ударом под перекладину полузащитника английского клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Максима Де Кейпера.

На 36-й минуте в одной из очень редких контратак гости заработали угловой удар на левом фланге. После подачи Мужикова на ближнюю штангу защитники выбили мяч за пределы штрафной площади, но его подобрал Самородов и метров с 30-ти пробил низом в левый угол ворот - мяч пролетел рядом со штангой.

На 40-й минуте одноклубник Де Кейпера полузащитник Жереми Доку нанес удар с подступов к штрафной площади в правый нижний угол ворот, но Сейсен в броске отбил мяч. А через две минуты после атаки по правому краю полузащитник итальянской «Аталанты» Шарль Де Кетеларе получил мяч в центре на линии штрафной площади и пяткой откатил его под удар Де Брейне, пробившему точно в левый верхний угол ворот - 1:0.

Спустя две минуты после быстрой атаки сборной Бельгии Доку получил мяч на левом краю штрафной площади, ушел от защитника и поразил дальний угол ворот - 2:0.

Рамазан Оразов встречает полузащитника английского клуба «Астон Вилла» и капитана сборной Бельгии Юри Тилеманса / Фото sportburo.kz



На второй тайм у сборной Казахстана, продержавшейся 40 минут и пропустившей перед перерывом два гола, вместо Кенжебека и Омиртаева вышли соответственно Дастан Сатпаев («Кайрат») и полузащитник «Тобола» Ислам Чесноков.

Через пять минут после возобновления игры воротам сборной Казахстана угрожал Раскин, пробивший с дальней дистанции, но Сейсен был на месте. А через минуту Раскину все же удалось отличиться. Капитан бельгийцев полузащитник английского клуба «Астон Вилла» Юри Тилеманс слева сделал подачу на правый край вратарской площадки, откуда Доку прострелил в касание, а у дальней штанги Раскин переправил мяч в сетку ворот - 3:0.

На 58-й минуте Дамир Касабулат («Кайрат») вышел на поле вместо Оразова. А на исходе часа игры гости, пытаясь организовать контратаку, потеряли мяч, после чего бельгийцы провели быстрый выпад по левому краю, и Доку с боковой линии вратарской площадки пробил точно в дальний угол ворот - 4:0.

На 66-й минуте активизировались гости, и Чесноков после атаки по центру пробил по воротам при входе в штрафную площадь, но удар заблокировали защитники. Через минуту Мужиков заработал желтую карточку за удар сзади по ногам Тилеманса, и на 72-й минуте вместо него на поле вышел дебютант национальной сборной Муроджон Халматов («Ордабасы»). На 78-й минуте Сатпаев со своей половины поля прошел с мячом до штрафной площади соперника и пробил низом от ее границ в левый угол ворота, но Куртуа в падении отбил мяч. А на 81-й минуте в составе гостей появился еще один дебютант - Динмухамед Караман («Женис»), заменивший Самородова.

Хозяева же, проведшие четыре замены, не успокоились на четырех забитых мячах, и на 83-й минуте Де Брейне оформил дубль, получив мяч на входе в штрафную площадь и пробив справа низом в дальний угол ворот - 5:0.

А еще через три минуты вышедший на замену защитник французского клуба «Лилль» Тома Менье получил передачу в двух метрах от штрафной площади и в касание пробил в правый угол, и мяч после небольшого рикошета от Жаксыбаева влетел в сетку ворот - 6:0.

Сборная Бельгии, выигравшая с таким же счетом в предыдущем туре у команды Лихтенштейна, расположилась на второй строчке в турнирной таблице, догнав по набранным очкам сборную Уэльса и обойдя ее благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

А лидером группы «J» стала сборная Северной Македонии, разгромившая в этом туре команду Лихтенштейна - 5:0.

Сборной Казахстана осталось провести еще три матча в этом отборе - 10 октября она примет дома команду Лихтенштейна, 13 октября сыграет на выезде с командой Северной Македонии и завершит групповой турнир 15 ноября домашним матчем с командой Бельгии.

А в ближайшие выходные продолжится чемпионат Казахстана, и программу 23-го тура откроет встреча «Атырау» - «Тобол».