Подошло время массового поедания овощей с нейтральным вкусом - на рынках полно цветной капусты, брокколи, спаржевой фасоли. Если готовить их наиболее щадящим способом - на пару или быстро отварить, то отличным дополнением станет соус на основе орехов и/или семечек.

Заправленные ореховым соусом овощи - всегда вкусный гарнир /Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Один из самых ярких - грузинский ореховый. Не нравится слишком выраженный вкус? Убавьте количество специй или сделайте вообще из минимального набора. Сразу оговорка: готовим не пхали, консистенция густой пасты не требуется, хотя выбор за поваром.

На сухой сковороде или в духовке подсушиваем ядра грецких орехов, чистим чеснок. Толчем их вместе в ступке со щепоткой соли. Добавляем молотого кориандра, хмели-сунели, винного или яблочного уксуса, оливкового масла или любого, которое у вас есть. Если соус густой, то долейте просто кипяченой воды. Дать полчаса настояться. Вкусно заправлять горячие овощи: спаржевую фасоль, цветную, брюссельскую капусту, брокколи. В холодном виде они с соусом тоже будут прекрасны. Если же вы смешаете это с мякотью запеченного (чтоб шкурка аж подгорела) баклажана, будет песня.

Ступка - для небольшой порции. Если готовите для гостевого стола, все то же самое, только орудуете блендером, любым измельчителем. Кстати, если пользуетесь кухонным оборудованием, то в соус легко можно запустить пучок свежей кинзы. Для любителей.

На самом деле, ореховых соусов много. И моно, и из смесей с семенами масличных культур (подсолнечник, кунжут), и в комбинации с арахисом. Их можно сделать густыми, с кремообразной текстурой, в такие вкусно окунать лаваш или лепешку, рыбные, куриные палочки.

Отличную штуку в паназиатском стиле можно сделать из арахиса. Берите жареный, но несоленый. Измельчите, прокатав пакетик скалкой. Отправьте крошку в ступку. Туда же чеснок, тертый имбирь (на любителя). Измельчите все в пасту. Добавьте соевого соуса, кунжутного масла, рисового уксуса, воды, если надо сделать более жидким. Опять же, если объемы большие, то измельчитель вам в помощь.

Ингредиенты

Грузинский ореховый: 200 г ядер грецких орехов, 4 зубчика чеснока, 1,5 ст. л. винного уксуса, по ½ ч. л. кориандра и хмели-сунели, 2 ст. л. оливкового масла, 50-100 мл воды, щепотка соли.

Паназиатский: 100 г арахиса, 3 ст. л. соевого соуса, 1 зубчик чеснока, 1 ст. л. кунжутного масла, 1 ст. л. рисового уксуса, 1 ч. л. тертого имбиря, 2-4 ст. л. воды.