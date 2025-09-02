Правительство уже год не может придумать, как повысить стоимость солдатского пайка в казахстанской армии. Об этом заявила депутат Мажилиса Айгуль Куспан, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Айгуль Куспан возглавляет Комитет по международным делам, обороне и безопасности в Мажилисе. Сегодня на открытии новой парламентской сессии её спросили, когда в Казахстане повысят стоимость солдатского пайка.

По её словам, комитет "постоянно поднимает этот вопрос". В правительстве создали рабочую группу, которая должна была сделать расчёты, но этого до сих пор не произошло.

"Действительно паёк - 2 120 тенге. И это не всё на питание идёт. Из этого выплачиваются коммунальные услуги: электричество, которое потребляют повара, их заработная плата, транспортировка, доставка и прочее. Получается, на питание солдат - молодых здоровых ребят, которые целыми днями что-то делают, физическим трудом занимаются, - остаётся очень мало (денег - прим.). Мы этот вопрос постоянно поднимали, правительство создало рабочую группу. Она работает уже больше года. Сейчас мы займёмся внимательно, посмотрим, что они сделали, но они (правительство - прим.) целый год не могут придумать, как повысить стоимость солдатского пайка", - заявила Айгуль Куспан.

Депутат призналась, что сама она не является финансистом, однако, по её мнению, проиндексировать стоимость питания на одного военнослужащего не составит труда.

"Я не думаю, что это высшая математика. Нужно так, чтобы мы не пересматривали каждые два года, не шумели в Парламенте, а просто чтобы автоматически это индексировалось. Пенсии индексируются? Индексируются. Всё остальное тоже индексируется. Нужно, чтобы паёк тоже индексировался", - сказала Куспан.

По мнению парламентария, рацион у казахстанских солдат хороший, однако на продуктах нередко экономят. Например, вместо натурального сыра используют сырный продукт. Депутат пообещала, что в новой парламентской сессии её комитет активно займётся этим вопросом.

Отметим, что в казахстанской армии трёхразовое питание. В основное меню входит мясо птицы, говядина, крупы, присутствуют также фрукты и овощи. Из молочных продуктов - сметана и творог.