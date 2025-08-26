Одно из главных событий летнего велосезона - национальный чемпионат Казахстана по велоспорту на треке прошел в Астане под эгидой Казахстанской федерации велосипедного спорта и Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

Виталина Хоружая на верхней ступеньке пьедестала чемпионата Казахстана по итогам индивидуальной гонки преследования среди девушек / Фото instagram.com/kcfkz

В соревнованиях в спринтерских и темповых дисциплинах, прошедших на велотреке «Сарыарка», приняли участие более 200 спортсменов из 15 регионов страны - мужчины и женщины, а также юноши и девушки в возрасте 15-16 лет, среди которых сильнейшие казахстанские гонщики - действующие чемпионы и призеры мировых и азиатских первенств, а также молодые спортсмены, претендующие на попадание в состав национальной сборной.

В юношеских соревнованиях за медали боролись около 120 представителей из 14 областей, в том числе и воспитанники отделения велоспорта Костанайской ДЮСШ №1 имени К.Оспанова.

Наибольшего успеха на столичном велотреке добилась Виталина Хоружая, тренирующаяся под руководством Аблая Жармухамбетова. В групповой гонке по очкам среди девушек она завоевала бронзовую медаль, уступив лишь Анеле Ташбай из Алматинской области и Валерии Кузнецовой из Астаны.

А вот в индивидуальной гонке преследования костанайской спортсменке не было равных, и опередив Татьяну Нелину из Карагандинской области и Анель Ташбай из Алматинской области, Хоружая стала чемпионкой Казахстана среди девушек.

Обладательницей полного комплекта наград костанайская велосипедистка стала после гонки скретч, в которой она завоевала серебряную медаль.

Виталина Хоружая с Сергеем Бредихиным и заслуженным мастером спорта СССР Маратом Сатыбалдиевым (справа) / Фото instagram.com/kcfkz

Но на этом Виталина Хоружая не остановилась и завоевала вторую золотую медаль чемпионата Казахстана среди девушек в гонке на выбывание.

С ярким выступлением на чемпионате Казахстана по велоспорту на треке среди девушек до 16 лет и завоеванием четырех медалей, в том числе двух золотых, Виталину Хоружую поздравили представитель республиканской федерации велоспорта Сергей Бредихин и чемпион мира 1989 года в групповой гонке на 150 кругов с 30 промежуточными финишами заслуженный мастер спорта СССР Марат Сатыбалдиев. Они отметили, что для Костаная, где нет велотрека, это огромный успех, а спортсменка достойна пристального внимания со стороны Центра олимпийской подготовки Республики Казахстан.

Это уже не первый успех Виталины Хоружей на республиканском уровне в этом году. Так, в мае на чемпионате Казахстана по велоспорту на треке среди юношей и девушек она стала бронзовым призером в групповой гонке по очкам и завоевала серебряную медаль в спринтерском омниуме.