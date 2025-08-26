В алматинском «ADD Ustel Tennis Ortalygy» прошел чемпионат Казахстана по настольному теннису среди спортсменов 2012 г.р. и моложе.

Воспитанники ДЮСШ №2 - бронзовые призеры чемпионата Казахстана среди спортсменов до 13 лет в командных соревнованиях / Фото ttfrk.kz

За медали в командных соревнованиях, в личном, парном и смешанном разрядах вели борьбу сборные Астаны, Алматы, Шымкента и всех областей республики. Наш регион представляли воспитанники отделения настольного тенниса Костанайской ДЮСШ № 2.

На старте чемпионата сборная костанайских юношей в составе Алана Альмагамбетова, Александра Попкова, Дагира Даниярова, Артема Ваплера и Амира Саркытбая дошла до полуфинала командных соревнований и стала бронзовым призером.

Также бронзовые медали чемпионата завоевали и теннисисты Астаны, а победителями стали представители Карагандинской области, обыгравшие в финале сборную Туркестанской области.

У девушек командные соревнования выиграла сборная Туркестанской области, «серебро» у команды Абайской области, а «бронза» у представительниц Павлодарской и Мангистауской областей.

В личных соревнованиях призер недавно прошедшего здесь же международного турнира «WTT Youth Contender Almaty» Жания Бекмухамбетова из Костаная уверенно выступила в одиночном разряде, не проиграв ни одной встречи. Одержав в финале победу над теннисисткой из Шымкента Шохиной Миркодировой со счетом 3:0, Бекмухамбетова заняла первое место. Третьими призерами среди девушек стали Арайлым Сапабек из Астаны и Шодиена Камилжанова из Шымкента.

Играет чемпионка Казахстана (U13) Жания Бекмухамбетова / Фото ttfrk.kz

Еще одну золотую медаль Жания Бекмухамбетова завоевала в смешанном разряде, где она выступала вместе с двукратным серебряным призером среди юношей в командных соревнованиях и в одиночном разряде Абаем Жумагулом из Туркестана. В финале костанайско-туркестанский дуэт одержал победу над Тамирис Рамазан из Павлодарской области и победителем чемпионата в одиночном разряде Нурдаулетом Азаматулы из Восточно-Казахстанской области.

Юлия Даниярова со своей воспитанницей Жанией Бекмухамбетовой / Фото ttfrk.kz

В парном разряде первые места заняли среди юношей Олег Яковлев и Андрей Мочалкин из Караганды, а среди девушек Шохина Миркодирова и Шодиена Камилжанова из Шымкента.