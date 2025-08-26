По традиции хоккейный сезон в Казахстане открыл розыгрыш Кубка РК, который проводится перед началом очередного чемпионата страны по хоккею с шайбой среди мужских команд высшей лиги сезона-2025/2026.

Кубок РК. «Сарыарка» - «Горняк»: на вбрасывании Оскар Юлбарисов (№17) / Фото instagram.com/gornyak_official

Перед кубковыми матчами «Горняк», который в прошлом розыгрыше Кубка РК дошел до финала, где уступил «Арлану» со счетом 1:3, провел в Рудном два товарищеских матча с ХК «Актобе», и в обоих одержал победы - 4:1 и 3:0. По договоренности после матчей проводились серии послематчевых буллитов, в которых оба раза сильнее оказались гости с одинаковым счетом 2:1.

В этом году в 1XBET Кубке Казахстана Pro Hokei Ligasy приняли участие восемь команд, которые, согласно рейтингу прошлого сезона, были разбиты на две группы. В группе «А», матчи которой проходили в Караганде, сыграли действующий чемпион страны и обладатель Кубка РК «Арлан» (Кокшетау), «Сарыарка» (Караганда), «Горняк» (Рудный) и «Бейбарыс» (Атырау). А в группе «В» в Усть-Каменогорске играли «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Алматы» (Алматы), «Актобе» (Актобе) и «Кулагер» (Петропавловск).

В Кубке Казахстана «Горняк» выступал в следующем составе (в скобках - предыдущий клуб игрока):

вратари: №30 - Александр Шинковский (МХК «Горняк»), №40 - Владислав Тихонов, №81 - Владислав Нурек;

защитники: №4 - Данил Базько (МХК «Кармет»), №5 - Александр Куршук, №7 - Александр Катков, №11 - Дмитрий Дьяченко («Кулагер»), №24 - Дмитрий Рязанов, №93 - Сергей Лазарев, №97 - Руслан Саввин;

нападающие: №8 - Руслан Утебаев, №9 - Андрей Ревацкий, №10 - Султанбек Рахимов (МХК «Ястребы»), №15 - Никита Ляпунов, №17 - Оскар Юлбарисов, №19 - Дмитрий Пархоменко, №22 - Павел Анисимов (МХК «Кулагер»), №27 - Валерий Гурин, №28 - Владимир Кротов, №29 - Давид Стенников (МХК «Горняк»), №35 - Данила Платонов, №47 - Алексей Козорез, №52 - Евгений Степанов, №66 - Тимур Жумагалиев (МХК «Горняк»), №71 - Лев Крицин, №87 - Матвей Завьялов (МХК «Астана»), №96 - Демид Выговский (МХК «Алматы»).

Главный тренер - Сергей Невструев, тренер - Максим Комиссаров, тренер вратарей - Александр Кутко.

Битва капитанов Александр Куршук («Горняк») против Артема Лихотникова («Сарыарка») / Фото instagram.com/gornyak_official

В первый игровой день «Горняк» встречался с «Сарыаркой». Старт поединка сложился для рудничан не совсем удачно - в первые четыре минуты в их составе состоялось три удаления. При этом «Горняк», игравший более полутора минут втроем против пятерых игроков карагандинцев, выстоял. А при игре в равных составах счет на 7-й минуте открыл нападающий карагандинцев Сергей Барбашов.

В начале второго периода еще один форвард «Сарыарки» Егор Кузьменко развил успех своего клуба. А до второго перерыва Евгений Королинский в третий раз огорчил вратаря «Горняка» Владислава Нурека.

В третьем периоде еще две шайбы побывали в воротах «Горняка» и оба раза после удалений в составе рудничан. На 45-й минуте, когда двухминутным штрафом за удар соперника клюшкой был наказан Александр Катков, карагандинцам понадобилось меньше полминуты, чтобы реализовать большинство усилиями Барбашова. А через сорок секунд после удаления на 48-й минуте за толчок клюшкой Сергея Лазарева окончательный счет в матче установил защитник «Сарыарки» Егор Наместников - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

Вторым соперником «Горняка» стал «Арлан», первый период матча с которым прошел без заброшенных шайб. Причем в середине игрового отрезка рудничане более минуты вновь играли втроем против пятерых игроков соперника.

На шестой минуте второго периода защитник кокшетауского клуба Александр Гопиенко открыл счет. Однако на 34-й минуте Валерий Гурин при поддержке Евгения Степанова и Оскара Юлбарисова забросил ответную шайбу.

На 43-й минуте Гурин после передачи Степанова оформил дубль, реализовав численный перевес и выведя рудничан вперед. Однако удержать победный счет «Горняку» не удалось. За три с небольшим минуты до окончания основного времени матча Гопиенко сравнял счет, переведя встречу в овертайм.

На пятой минуте дополнительного времени после удаления за подножку Лазарева рудничане остались в меньшинстве, а за 15 секунд до окончания овертайма нападающий кокшетауского клуба Степан Санников принес победу «Арлану».

Защитник «Горняка» Данил Базько в борьбе за шайбу у борта / Фото instagram.com/gornyak_official

Завершил групповой турнир «Горняк» матчем с «Бейбарысом», который уже в начале 3-й минуты повел в счете после точного броска своего нападающего Серика Аргымбаева.

Рудничане сравняли счет в середине второго периода, когда отличился Андрей Ревацкий после передач Дмитрия Пархоменко и Владимира Кротова. А через две минуты свою третью шайбу на турнире забросил реализовавший большинство Гурин, которому ассистировали Юлбарисов и Степанов.

В середине третьего периода и на последней минуте матча «Горняк» еще дважды реализовал большинство. Дубль оформил Степанов, которому дважды ассистировал Владимир Кротов и по разу Гурин и Юлбарисов.

В итоге рудничане одержали победу - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) и набрали на групповом этапе 3 очка, что не позволило им пробиться в плей-офф Кубка РК, куда из группы вышли одержавшая три победы «Сарыарка» (6 очков) и «Арлан» (4 очка). В полуфинале карагандинцы сыграют с занявшим второе место в группе «В» «Кулагером», а действующие обладатели Кубка РК встретятся с победителем группы «Торпедо». Решающие поединки пройдут в Караганде 28 и 29 августа.

А чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой стартует 7 сентября.