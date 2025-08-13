Министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировал возможность продления учебного года для школьников, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Что произошло

Вопрос о продлении учебного года в казахстанских школах обсуждается с 2022 года. Тогда эксперты и представители некоторых школ предложили продлить учебный год до конца июня.

По мнению специалистов, добавление дополнительных учебных недель могло бы помочь снизить ежедневную учебную нагрузку ученика. Кроме того, эксперты сослались на международный опыт - в Казахстане одни из самых длинных каникул в мире.

Комментарий министра просвещения

По словам Гани Бейсембаева, вопрос остаётся открытым.

"Потому что нам необходимо в первую очередь все организации образования и инфраструктуру привести в соответствие. Вы знаете, я только что говорил об этом, что еще более тысячи школ нуждается в реновации, в полном капитальном ремонте. Поэтому нужно все школы привести в соответствие, оборудовать современными учебными кабинетами", - сказал министр на брифинге в правительстве.

Он не исключил возможность возвращения к этому вопросу, когда будет стопроцентно готова вся организация образования - хотя бы инфраструктура.

"Поэтому, пока не закроются вопросы инфраструктурного развития организации образования, к этому вопросу мы, наверное, еще не будем возвращаться. В этом году не будет, однозначно", - отметил глава ведомства.