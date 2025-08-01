Для получения ваучера на бесплатные кружки родителям необходимо подтвердить свою очередь до 31 августа, сообщили в Artsport. 1 сентября все неподтверждённые заявки автоматически удалят, передает Informburo.kz.

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Оформить подтверждение можно на портале проекта.

"Напоминаем о том, что в период с 1 по 31 августа вам необходимо подтвердить присутствие в очереди на получение ваучера вашего ребёнка. Подтверждение возможно только верифицированными пользователями (прошедшим верификацию при помощи ЭЦП)", – говорится в сообщении.



Для этого необходимо:

зайти в раздел "Мои дети";

нажать на кнопку "Данные по очереди";

в открывшемся окне выбрать "Подтвердить очередь".

1 сентября все неподтверждённые заявки автоматически удалят без возможности восстановления.

С 1 июня единый ваучер на бесплатные кружки и секции ввели в шести городах Казахстана: Астане, Шымкенте, Караганде, Кызылорде, Атырау и Актобе. Требования к поставщикам услуг ужесточат, а ваучер будет закрепляться за ребёнком, а не за организацией.