Бесплатные кружки в Казахстане: родителям нужно подтвердить очередь до 31 августа
Для получения ваучера на бесплатные кружки родителям необходимо подтвердить свою очередь до 31 августа, сообщили в Artsport. 1 сентября все неподтверждённые заявки автоматически удалят, передает Informburo.kz.
Фото Depositphotos.com
Оформить подтверждение можно на портале проекта.
"Напоминаем о том, что в период с 1 по 31 августа вам необходимо подтвердить присутствие в очереди на получение ваучера вашего ребёнка. Подтверждение возможно только верифицированными пользователями (прошедшим верификацию при помощи ЭЦП)", – говорится в сообщении.
Для этого необходимо:
- зайти в раздел "Мои дети";
- нажать на кнопку "Данные по очереди";
- в открывшемся окне выбрать "Подтвердить очередь".
1 сентября все неподтверждённые заявки автоматически удалят без возможности восстановления.
С 1 июня единый ваучер на бесплатные кружки и секции ввели в шести городах Казахстана: Астане, Шымкенте, Караганде, Кызылорде, Атырау и Актобе. Требования к поставщикам услуг ужесточат, а ваучер будет закрепляться за ребёнком, а не за организацией.
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