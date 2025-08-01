Казахстан передаст Китаю 1,5 тысячи сайгаков: министр экологии сообщил подробности
Министра экологии Ерлана Нысанбаева спросили о том, как и в какие сроки будет проходить передача 1,5 тысячи сайгаков из Казахстана в Китай, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
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Ранее в пресс-службе Президента сообщили, что Казахстан подарит Китаю 1,5 тысячи сайгаков для восстановления популяции. На пресс-конференции в правительстве журналисты поинтересовались у министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, в какие сроки и за чей счет планируется осуществить передачу животных.
По словам министра, в настоящее время казахстанские специалисты вместе с китайскими коллегами обсуждают детали предстоящей передачи животных.
"Здесь надо понимать в целом, что для обеспечения устойчивости мировой популяции необходим их возврат в исторические места обитания. Сегодня мы говорим, что 99,9 процента популяции находится в Казахстане, это неправильно. Ученые считают, что сайгаки должны обитать на территории всех прилегающих государств, где они ранее встречались. Это один из первых проектов по обеспечению этой устойчивости", - отметил Нысанбаев.
Чиновник уточнил, что учёные рассматривают разные способы перевозки животных — точный формат пока не определён.
"Начнём в этом году, завершим на следующий. За счёт наших китайских партнёров", - заключил он.
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