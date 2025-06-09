Экологическая викторина «Сохраним природу вместе!» прошла 5 июня в сити-центре Костаная. Мероприятие собрало около 40 участников - школьников, волонтёров и неравнодушных горожан.

Вопросы были составлены так, чтобы заинтересовать участников разного возраста: от самых простых - например, какое животное издаёт звук «бзззз» (попробуйте ответить в комментариях) - до более серьёзных: «Что такое флора?», «А фауна?» и другие.

Отвечали с азартом — возможно, свою роль сыграл призовой фонд: участники могли выиграть экологически чистую продукцию, в том числе натуральный шампунь. Но, скорее всего, дело было в доступности вопросов и в искреннем желании проявить эрудицию.

- Приятно удивила подготовка участников - они уверенно отвечали даже на каверзные вопросы, - рассказал организатор викторины, председатель ОФ «Экологический клуб "Neco"» Наурызбек БИРМАГАМБЕТОВ, - Конечно, не все сразу проникаются темой экологии - из ста человек по-настоящему вовлечены десять. Но именно они потом вовлекут ещё десятерых.

Не остались без внимания и те, кто уже активно участвует в решении экологических проблем области. Экоактивистам вручили благодарственные письма от министра экологии Ерлана Нысанбаева.

- Экологией я занимаюсь уже несколько лет, - рассказала эковолонтер Малика МАНАРБЕКОВА. - Мне близка природа, и я считаю, что мы обязаны заботиться о ней - пусть не на глобальном, но хотя бы на местном уровне. В Костанае всё больше людей вовлекаются в экодвижение: мы очищаем проблемные зоны, проводим «Чистые игры», субботники. Радует, что всё больше внимания уделяется озеленению города. Мы движемся в правильном направлении.

- Мы активно организуем экологические акции, включая плоггинг - это когда люди во время пробежки собирают мусор, - добавила специалист информационно-методического сектора Молодёжного ресурсного центра Асель ТАНКИБАЕВА. - Важно, что в подобных мероприятиях участвуют дети — с самого детства они учатся беречь природу. Приятно, что сегодня отметили тех, кто вносит реальный вклад — их усилия не остались незамеченными.

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Автор - студент КРУ им. А. Байтурсынова