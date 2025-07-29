23 июля аким области инспектировал средний ремонт этого проспекта. В комментариях наши читатели интересовались: повлияют ли эти работы на функционирование ливневки и почему, несмотря на её наличие, это место всё равно затапливает.

- Работы по увеличению водопропускной способности существующей ливневой системы были выполнены в прошлом году. За это время свою эффективность она уже показала, – пояснила "НГ" советник акима Костаная Аида БАЖИРОВА. - Я сама живу в этом районе, и когда проезжаю мимо, регулярно наблюдаю, как система работает. Когда проходит сильный ливень, вода скапливается, но буквально через несколько минут полностью уходит. При обычных осадках она даже не задерживается. Это заметно всем, кто проезжает мимо.

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Она также отметила, что средний ремонт дорожного покрытия никак не повлияет на функционирование ливневой канализации.

Если у вас остались вопросы, можете написать в директ Аиде Бажировой в Instagram @aida__kst.

Кадр из видео