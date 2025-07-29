Автомобиль, двигавшийся по улицам областного центра с превышением скорости, выезжавший на встречную полосу и игнорирующий сигналы светофора, сотрудники патрульной полиции заметили вечером 28 июля. Когда его остановили, оказалось, что за рулем подросток, а автомобиль - в угоне.

- Информация о транспортном средстве была передана всем дежурным нарядам. На улице Шипина автомобиль был остановлен. За рулём находился 16-летний подросток, в салоне также находились его сверстники, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Установлено, что автомобиль числится в угоне - ранее его владелица обратилась в полицию с заявлением о пропаже транспортного средства со двора дома.

Несовершеннолетних доставили в подразделение полиции для дальнейшего разбирательства. По факту неправомерного завладения автомобилем возбуждено уголовное дело. Также будет рассмотрен вопрос о привлечении родителей подростков к административной ответственности.