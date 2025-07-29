В супермаркетах и ТРЦ мошенники раздают сертификаты со скрытым результатом. Все они - выигрышные, а приз - бесплатный массаж, нужно только прийти по адресу. Что же происходит дальше?

- На протяжении нескольких лет потребители часто обращаются по приобретению необоснованно дорогих массажных накидок, - рассказал сегодня, 29 июля, на брифинге в РСК.руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей МТИ РК Мурзахан ЕРКАНОВ - Жителям городов и районов поступают звонки с настойчивым приглашением на бесплатную проверку зрения, состояния здоровья и так далее. В местах массового скопления людей, то есть в торгово-развлекательных центрах, крупных супермаркетах и торговых домах, проводятся различные акции, марафоны здоровья, розыгрыши и выдаются якобы подарочные сертификаты на оздоровительные мероприятия и бесплатный сеанс массажа. Таким образом ничего не подозревающий потребитель попадает на грандиозное шоу. Данные мероприятия проводятся в дорогих ресторанах, отелях, чтобы создать доверительный эффект и видимость роскоши. В ходе мероприятия каждому участнику делаются подарки, навязчиво предлагаются массажные накидки, используя различные методы психологического воздействия на людей, после которых потребитель уходит с кредитом на сумму от 1 млн тенге и более на товар, не имеющий надобности.

Ерканов принес на брифинг образец:

- Недавно в супермаркете "Солнечный" разыргывались такие сертификаты. "Марафон здоровья" называется. Человек вычеркивает, и выходит, как будто вы выиграли бесплатный оздоровительный массаж.

Фото - кадр трансляции РСК