Находился без присмотра взрослых - Маленький мальчик выпал из окна пятого этажа в Костанайской области
Андрей СКИБА
Трагедия произошла в поселке Качар (городская администрация Рудного). Как сообщают наши коллеги из @iagorodkz, ребенок выпал из окна пятого этажа. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, на пульт 112 поступило сообщение о падении малолетнего ребенка из окна пятого этажа в многоэтажном жилом доме. Пострадавшим оказался мальчик 2022 года рождения. На момент происшествия ребенок находился без присмотра взрослых.
- Малыш был оперативно доставлен в Рудненскую городскую больницу, - отметили в ведомстве. - К сожалению, несмотря на усилия врачей и проводимые реанимационные мероприятия, спасти его не удалось. Мальчик скончался, не приходя в сознание.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего ребёнка.
В связи с этим спасатели в очередной раз обратились к родителям и опекунам с настоятельным призывом обеспечить безопасность детей:
🔹 Никогда не оставляйте малышей без присмотра, даже на короткое время;
🔹 Установите на окна специальные фиксаторы или ограничители открывания;
🔹 Уберите от окон мебель и предметы, по которым ребёнок может забраться на подоконник;
🔹 Объясните детям, почему окна могут быть опасны.
Такие трагедии происходят регулярно и могут быть предотвращены при соблюдении элементарных мер предосторожности.
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