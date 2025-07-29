Трагедия произошла в поселке Качар (городская администрация Рудного). Как сообщают наши коллеги из @iagorodkz, ребенок выпал из окна пятого этажа. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, на пульт 112 поступило сообщение о падении малолетнего ребенка из окна пятого этажа в многоэтажном жилом доме. Пострадавшим оказался мальчик 2022 года рождения. На момент происшествия ребенок находился без присмотра взрослых.

- Малыш был оперативно доставлен в Рудненскую городскую больницу, - отметили в ведомстве. - К сожалению, несмотря на усилия врачей и проводимые реанимационные мероприятия, спасти его не удалось. Мальчик скончался, не приходя в сознание.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего ребёнка.

В связи с этим спасатели в очередной раз обратились к родителям и опекунам с настоятельным призывом обеспечить безопасность детей:

🔹 Никогда не оставляйте малышей без присмотра, даже на короткое время;

🔹 Установите на окна специальные фиксаторы или ограничители открывания;

🔹 Уберите от окон мебель и предметы, по которым ребёнок может забраться на подоконник;

🔹 Объясните детям, почему окна могут быть опасны.

Такие трагедии происходят регулярно и могут быть предотвращены при соблюдении элементарных мер предосторожности.