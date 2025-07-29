На дорогах республиканского значения планируют установить 10 САИС, еще 20 - на дорогах областного и районного значения. Об этом сообщили сегодня, 29 июля, на очередном заседании акимата Костанайской области под руководством главы региона Кумара АКСАКАЛОВА. Обсуждали вопросы дорожной отрасли, в частности - ремонт областных автодорог.

- С начала июля на автодороге «Тобыл - Садчиковка - Сергеевка» вновь заработала система автоматического контроля веса автомобилей. Это часть работы по борьбе с бесконтрольным передвижением тяжеловесного транспорта, превышающего допустимую нагрузку на ось, - сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог Алмаз ЕСЕНЖОЛОВ. - Специализированное автоматизированное измерительное средство (САИС) интегрировано в информационную систему ИАС ТБД Комитета транспорта. Теперь данные о нарушителях автоматически поступают сотрудникам инспекции транспортного контроля.

С 8 июля составлено 13 предписаний, наложены штрафы на 3,9 млн тенге. Из них 3,2 млн тенге взыскали.

- Однако фиксируются и попытки обойти систему: водители грузовиков выезжают на встречную полосу через сплошную линию разметки, чтобы не попасть под автоматическое взвешивание, - отметил Есенжолов. - Кроме того, некоторые снимают государственные регистрационные номера или заклеивают их плёнкой - система в этом случае не может распознать номер автомобиля.

САИС оснащён функцией фиксации нарушений Правил дорожного движения: превышение скорости, выезд на встречную полосу. Эти данные передаются в уполномоченные органы.

- Внедрение подобных систем не только обеспечивает соблюдение законодательства, но и способствует продлению срока службы дорожного полотна, - подытожил Алмаз Есенжолов. - Ведь изношенность трасс во многом связана именно с регулярными перегрузами.

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу запрет на передвижение по дорогам общего пользования и улицам населённых пунктов самосвалов с превышением разрешённой массы. Это предусмотрено ст. 38-2 Закона «Об автомобильном транспорте», который был принят еще в декабре 2022 года.

- Подготовка к внедрению новых норм уже идёт, - сообщил аким области Кумар Аксакалов. - Мы планируем установить автоматические весовые комплексы не только на республиканских, но и на областных дорогах - в том числе на подъездах ко всем районам и вокруг областного центра. Это позволит снизить нагрузку на дорожную сеть, сделать дороги безопаснее и продлить срок их службы.

Фото - кадры из видеотрансляции