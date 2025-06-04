По прогнозам синоптиков, в четверг, 5 июня, утром и днём на западе и севере области пройдут дожди с грозами, местами возможен град. В пятницу, 6 июня, грозовые дожди ожидаются на западе, севере и востоке, днём местами град.





В субботу, 8 июня, ночью дожди с грозами будут идти на западе и юге, а днём сильный дождь прогнозируется на севере и востоке.

В Костанае в четверг будет переменная облачность без осадков, в пятницу и субботу дождь, гроза.

- В четверг ночью по области будет 11-16 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём температура будет в пределах 23-28, на юге 31 градус. В пятницу ночью термометры покажут 15-20 °С, днём столбики термометров вновь поднимутся до отметок 23-28, на юге 31 °С. В субботу ночью ожидаем 12-17, днём 20-25 °С, на юге 28 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 12-14 °С, днём 26-28 °С. В пятницу: ночью 15-17 °С, днём 23-25 °С. В субботу: ночью 12-14 °С, днём 21-23 °С.

Ветер в четверг северо-западный, в пятницу и субботу северо-восточный. Средняя скорость его в ближайшие три дня составит 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на западе, север и востоке области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



