По прогнозам синоптиков, на севере и востоке области во вторник, 3 июня, ожидаются кратковременные грозовые дожди дождь, гроза, местами град. На юге и востоке - пыльные бури. В среду, 4 июня, кратковременные дожди с грозами пройдут по всей области, а на севере и востоке они будут сильными. Местами возможен град.

В Костанае в ближайшие два дня прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди, грозы.

- Во вторник ночью по области будет 13-18, на юге 21 градус выше нуля, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - День ожидается тёплым: 22-27 °С, на юге жарко - 31 °С. В среду в ночное время термометры покажут 12-17 °С. Днём воздух прогреется до 18-23 °С, на юге 26 °С.

В Костанае во вторник ночью будет 15-17 °С, днём 24-26 °С. В среду ночью в областном центре ожидается 12-14 °С, днём 20-22 °С.

Во вторник ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями на севере, востоке и юге до 15-20 м/с в дневное время. В среду ветер будет северо-восточный 9-14 м/с, с периодическими усилениями на севере, западе и востоке области до 15-20 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ